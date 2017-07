En kiosque : Silence

Le silence est-il un luxe? Il faut aller de plus en plus loin et payer de plus en plus cher pour obtenir un peu de paix. À quel prix? La journaliste Catherine Dubé s’est posée la question.

– Quand Facebook remplit les biberons, par Mathilde Roy: incapables d’allaiter, des femmes se tournent vers les réseaux sociaux pour trouver du lait maternel, malgré les dangers pour la santé et l’absence de réglementation. Le risque vaut-il la peine?



–Voyage au coeur de l’homme: notre journaliste a participé ce printemps à un atelier «pour hommes seulement», où il a été invité à se «connecter avec sa masculinité».

– Des colis pour le Venezuela : des Vénézuéliens installés au Canada envoient des biens de première nécessité à leurs proches, dans un pays en plein chaos.

– Justin Trudeau et l’alternance, la chronique de Chantal Hébert sur les nominations que devra faire le premier ministre.

– Coincés par la prochaine récession?, la chronique de Pierre Fortin sur la politique monétaire de la Banque du Canada.

– Plus sexistes depuis Trump?, la chronique «Des gars, des filles» de Noémi Mercier.

