En kiosque vendredi : Le prochain Québec inc.

Les immigrants sont plus enclins à se lancer dans les affaires que les autres Québécois. Et ils changent le visage de l’entrepreneuriat au Québec. Un dossier étonnant de Marc-André Sabourin, dans notre édition de novembre.

Plein écran Dans son éditorial « Faire la paix », notre rédacteur en chef, Charles Grandmont, se penche d’ailleurs sur l’apport de l’immigration dans la foulée du déclin démographique du Québec.

De plus, nous vous présentons les 20 entrepreneurs de notre palmarès des Leaders de la croissance 2017.

Et nous avons rencontré de jeunes diplômés qui se sont glissés dans la peau d’un PDG, en suivant un grand patron pendant une journée.

En couverture de notre édition de novembre 2017, offerte en ligne et en kiosque dès vendredi !

Aussi :

Le bulletin des ministères : un rapport exclusif décortiqué par Alec Castonguay , sur la gestion des ministères au Québec. L’argent public est-il bien dépensé ? Vous verrez que plusieurs naviguent dans le brouillard.

, sur la gestion des ministères au Québec. L’argent public est-il bien dépensé ? Vous verrez que plusieurs naviguent dans le brouillard. Comment les écoles du Québec s’adaptent-elles au nombre croissant d’enfants trans ? Un dossier signé Judith Lussier .

. Les cégeps, plus fringants que jamais : Isabelle Grégoire explique comment le système collégial se réinvente, 50 ans après sa création.

explique comment le système collégial se réinvente, 50 ans après sa création. Un photoreportage troublant sur l’Ukraine, où des jeunes sont envoyés dans des camps de vacances pour apprendre à devenir soldat et manier les armes.

La barbe est-elle passée de mode ? Un dossier touffu de Jean-Philippe Cipriani.

Et nos chroniqueurs :

Marie-France Bazzo aborde le populisme qui se déploie autour des grands enjeux de société.

aborde le populisme qui se déploie autour des grands enjeux de société. Chantal Hébert se demande si les résultats sont vraiment au rendez-vous en ce qui a trait à la réconciliation prônée par Justin Trudeau avec les autochtones.

se demande si les résultats sont vraiment au rendez-vous en ce qui a trait à la réconciliation prônée par Justin Trudeau avec les autochtones. Pierre Fortin revient sur l’incidence des services de garde sur l’économie du Québec.

revient sur l’incidence des services de garde sur l’économie du Québec. Le D r Alain Vadeboncœur pose une question controversée : faut-il dépister le cancer ?

pose une question controversée : faut-il dépister le cancer ? David Desjardins se prononce sur la place plus que jamais nécessaire de l’art dans nos sociétés.

se prononce sur la place plus que jamais nécessaire de l’art dans nos sociétés. Noémi Mercier s’attarde aux performances spectaculaires des athlètes féminines dans la tribune « Des gars, des filles ».

En culture :

Une entrevue avec la mécène montréalaise Phoebe Greenberg .

. Claudia Larochelle s’entretient avec Michel Tremblay , qui vient d’avoir 75 ans.

s’entretient avec , qui vient d’avoir 75 ans. Maxime Johnson analyse le boum de la réalité augmentée en culture numérique.

Et bien plus encore, dont nos sections « Décryptage », « Le CV », « Le visuel » et « L’essai du mois ».

