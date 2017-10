Racisme systémique: Québec fait volte-face et parle désormais d’emploi

QUÉBEC — Le gouvernement Couillard fait volte-face: il renonce à mener à terme sa consultation sur le racisme systémique pour privilégier à la place un exercice de réflexion sur l’immigration comme réponse à la pénurie de main-d’oeuvre anticipée.

L’annonce a été faite mercredi en marge de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres par le nouveau ministre de l’Immigration, David Heurtel, qui s’est dit convaincu que le temps était venu de «recadrer» cette initiative lancée par sa prédécesseure, Kathleen Weil.

Québec avait demandé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) de tenir cette consultation sur la discrimination systémique et le racisme, une initiative qui fait l’objet de critiques et de controverses depuis sa création. Notamment, les partis d’opposition accusaient le gouvernement de vouloir faire le procès des Québécois de souche et de tenter de les culpabiliser.

Québec retire donc à la Commission le mandat de tenir cette consultation et décide d’en modifier radicalement l’objectif.

Malgré tout, Québec demande par ailleurs aux 31 organismes régionaux recrutés localement pour recueillir des témoignages dans le cadre de cette consultation de poursuivre leurs travaux, déjà en cours, et de remettre leur rapport au ministère.

Mais l’enjeu principal de l’exercice n’est plus le racisme systémique et la discrimination, mais plutôt l’emploi chez les immigrants et la pénurie de main-d’oeuvre.

En compagnie du ministre de l’Emploi, François Blais, le ministre Heurtel fera une tournée des régions dans les prochaines semaines pour aborder ces questions avec les groupes intéressés.

Sauf que la consultation précédente visait d’abord à consulter les organismes de défense des droits, tandis que la nouvelle mouture visera plutôt à contacter les organismes à vocation communautaire et économique, de même que les entreprises.

Le grand forum qui était prévu en décembre à Montréal pour entendre des experts se prononcer sur les solutions à apporter au racisme systémique aura lieu quand même, mais devra désormais être axé sur «la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination».

Si la priorité est désormais donnée à l’emploi, trois autres enjeux pourront aussi être abordés: la formation, la francisation et la lutte contre la discrimination.