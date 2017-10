Des politiciens ont réagi aux allégations formulées contre Gilbert Rozon

MONTRÉAL — «Tolérance zéro», ont martelé des politiciens au sujet du harcèlement et des agressions sexuelles, au lendemain d’une journée mouvementée lors de laquelle deux personnalités fort connues du milieu artistique, le président fondateur du festival Juste pour rire, Gilbert Rozon, et l’animateur Éric Salvail ont fait l’objet d’allégations de nature sexuelle.

On ne peut plus rester immobiles, a lancé la ministre de la Condition féminine, Hélène David.

Compte tenu de l’accumulation de dénonciations publiques d’agressions et d’agresseurs ces derniers temps, elle constate qu’un «changement de culture» est en train de se produire.

Elle estime que M. Rozon a bien fait de démissionner de ses multiples fonctions.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, est du même avis.

La Ville est liée à Gilbert Rozon car l’homme est commissaire aux célébrations du 375e de Montréal. Le maire a d’ailleurs été avisé des allégations par M. Rozon lui-même, qui lui a envoyé un message mercredi soir par téléphone cellulaire.

Jeudi, M. Coderre a dit qu’il ne s’attendait pas du tout à ces allégations contre l’homme qui est aussi le grand patron de Juste pour rire.

Il a qualifié les événements rapportés par les femmes de «choquants».

Il a ajouté que pour lui, l’important est que cela soit «tolérance zéro» en ce qui concerne le harcèlement et les agressions.

La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, a eu le même commentaire à Québec: tolérance zéro, peu importe le milieu, a-t-elle dit dans les corridors de l’Assemblée nationale.

Chaque personne qui a été victime doit dénoncer, a dit Lise Thériault, la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a tenu à saluer le courage des femmes et des hommes qui parlent, faisant ainsi écho à bien d’autres.

Neuf femmes ont formulé des allégations de harcèlement et d’agression sexuelle contre Gilbert Rozon. Leurs témoignages ont été rapportés mercredi soir par le quotidien Le Devoir et la station de radio 98,5 FM. L’homme a annoncé qu’il quittait immédiatement ses fonctions multiples, soit de président du Groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e de Montréal et son poste de vice-président de la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain.

Impact commercial

Radio-Canada a fait savoir sur son compte Twitter que le retour de sa populaire émission «Dans l’oeil du dragon» n’est pas encore confirmé, mais que si c’est le cas, Gilbert Rozon n’en fera pas partie en tant que dragon.

Jeudi, la chaîne française M6 a annoncé qu’elle suspend la diffusion de la 12e saison de l’émission «La France a un incroyable talent», en réaction aux allégations qui éclaboussent Gilbert Rozon. La diffusion devait débuter le 26 octobre.

M. Rozon était membre du jury de cette émission. La direction de M6 a expliqué par voie de communiqué avoir pris cette décision «sans préjuger de la véracité» des allégations.