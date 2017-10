Les enfants défavorisés regardent plus la télévision que les autres

LOS ANGELES — Les enfants défavorisés regardent plus la télévision et utilisent davantage d’appareils électroniques que ceux issus de milieux plus aisés, affirme une étude rendue publique jeudi.

L’enquête a été menée par Common Sense Media, un groupe sans but lucratif, auprès de 1400 petits Américains âgés de huit ans et moins. Les résultats indiquent que les jeunes défavorisés consacrent près de 3,5 heures par jour à la télévision, aux téléphones intelligents, aux tablettes, aux ordinateurs portables et aux consoles de jeux.

En comparaison, les enfants provenant de foyers plus à l’aise consacrent moins de deux heures par jour à de telles activités.

Une majorité de parents sont d’avis que l’utilisation d’appareils électroniques stimule la créativité et l’apprentissage de leurs enfants.

Le temps consacré à la lecture, seul ou avec un parent, est demeuré inchangé à 30 minutes depuis les études menées en 2011 et 2013. Seulement 43 pour cent des enfants âgés de moins de deux ans ont droit à une lecture chaque jour, même si l’Académie américaine de pédiatrie recommande que la lecture débute dès l’enfance pour aider au développement du langage et des capacités de lecture et d’écriture.

Toutefois, seulement trois des 29 minutes consacrées à la lecture impliquaient des appareils électroniques, puisque les enfants préfèrent toujours les livres de papier.

Enfin, près de la moitié (49 pour cent) des enfants regardent la télévision ou utilisent des appareils électroniques avant d’aller au lit, contrairement aux recommandations de l’Académie qui suggère une pause d’une heure avant le coucher.