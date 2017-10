Un duo père-fils québécois représente le Canada au Mondial du Pain, en France

NANTES, France — A compter de dimanche, deux boulangers du Québec représenteront le Canada dans une prestigieuse compétition internationale.

Le 6e Mondial du Pain se tiendra à Nantes, en France.

Les candidats québécois sont un duo père-fils, tous deux artisans de la boulangerie «L’Amour du Pain», dans la région de Montréal.

Laurent et son fils Damien Agliata se préparent à rivaliser de talent avec les représentants de 17 autres pays participants, provenant des 5 continents.

Ils s’affairent depuis plusieurs mois afin de maîtriser les pièces qui devront être réalisées lors du concours. Les représentants canadiens ont consacré plus de 400 heures de préparation.

Pour chacune des quatre catégories, chaque équipe disposera de 9 heures pour fabriquer différents pains, notamment un pain «du monde» qui intègre des ingrédients du pays d’origine, des viennoiseries, et un sandwich présentant une garniture équilibrée.

Sans dévoiler leur secret, Laurent et Damien Agliata entendent intégrer bleuets, canneberges et sirop d’érable, mais aussi de la farine de lupin, des graines de chia, du quinoa blanc et du sésame dans leurs différentes créations, dont une qui rappellera le 150e anniversaire de fondation du Canada.

Les gagnants seront connus mardi.