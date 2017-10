Sur le Radar: petit florilège des événements à venir cette semaine

Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Élections partielles

Les électeurs de la circonscription fédérale de Lac-Saint-Jean choisissent lundi un successeur au conservateur Denis Lebel à l’occasion d’un scrutin. Bien malin qui peut prédire le résultat. Une deuxième élection partielle se déroule dans la circonscription de Sturgeon River—Parkland, un château fort conservateur en Alberta.

Système de santé

L’Association médicale du Québec, l’Alliance des patients pour la santé, la Confédération des syndicats nationaux et l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux dévoilent lundi 15 solutions visant, disent ces groupes, à améliorer le système de santé et de services sociaux et satisfaire les besoins des patients et de la population.

Hillary Clinton

L’ancienne secrétaire d’État américaine et ex-candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, est de passage à Montréal, lundi, pour y faire la promotion de son plus récent livre «What Happened» («Ça s’est passé comme cela»).

Mise à jour économique

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, dépose mardi l’Énoncé économique de l’automne. Il profiterait de l’occasion pour confirmer l’intention du gouvernement de réduire à 9 pour cent le taux d’imposition des petites entreprises.

Crucifix à l’Assemblée nationale

L’éternelle remise en question de la place du crucifix à l’Assemblée nationale devrait rebondir mardi, alors que les libéraux doivent décider s’ils acceptent que le Bureau de l’Assemblée nationale tranche la question.

Boeing

Boeing dévoile mercredi ses résultats du troisième trimestriel. On peut s’attendre à ce que la direction de l’entreprise commente ce qui concerne Bombardier.

Recensement 2016

Statistique Canada rend publiques mercredi des données sur l’immigration, la diversité ethnoculturelle, le logement et les peuples autochtones. Ces données sont tirées du recensement de 2016.

ADISQ

L’ADISQ présente dimanche son 39e gala à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal. L’événement animé une nouvelle fois par Louis-Josée Houde sera aussi diffusé sur les ondes de Radio-Canada.

Canadiens de Montréal

Après un désastreux séjour dans l’Ouest américain, qui succédait à un non moins affreux début de saison, les Canadiens de Montréal sont de retour au bercail. Ils affronteront mardi les Panthers de la Floride, au centre Bell. Ils recevront aussi la visite des Kings de Los Angeles, et celle des Rangers de New York, samedi.