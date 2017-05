Le vin de la semaine: un rouge sud-africain, aux accents méditerranéens

La vie est trop courte pour fréquenter l’ennui, surtout dans son verre. Chaque semaine, Nadia Fournier vous fait découvrir les vins qui l’emballent.

Plein écran

Andrea et Chris Mullineux se sont rencontrés dans la vallée du Rhône, où ils étaient tous deux venus étudier. Avant de s’établir au pied de la montagne Kasteelberg, dans le Swartland, ils ont travaillé dans le sud de la France auprès de Gérard Gauby, vigneron phare du Roussillon. De toute évidence, ils ont appris vite et bien, puisqu’en 2014, moins de cinq ans après sa création, leur domaine a été couronné «Winery of the Year» par le guide sud-africain Platter’s.

Fruit d’un assemblage de syrah (85 %), de carignan, de cinsault, de mourvèdre et de grenache, leur 2014 repose sur des tanins veloutés, presque soyeux, et sans la moindre rusticité. Les goûts de bleuet, d’épices, de thym et de fleurs séchées se déclinent avec pureté et une longueur digne de mention, compte tenu du prix.

Bien qu’il ne soit pas le plus exubérant des rouges de la région de Swartland, le Kloof Street Red compense largement par son élégance et par la sensation de fraîcheur qu’il laisse en bouche. Une fermentation partielle avec les grappes entières n’est sans doute pas étrangère à sa vigueur et à ses parfums d’herbes séchées qui rappellent le fynbos, le maquis local, qui ressemble à s’y méprendre à la garrigue du pourtour méditerranéen. Excellent vin chaleureux, tonique et rassasiant.

En attendant de pouvoir compter sur un printemps digne de ce nom, mettez donc un peu de soleil dans votre verre!