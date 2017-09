Sur la route des cafés

LE CAFÉOLOGUE

Caféologue confirmé par la popularité de son lieu, Nektar sert des arabicas soigneusement sélectionnés chez des torréfacteurs d’Amérique du Nord qui s’assurent que les grains sont récoltés à leur exacte maturité. Son cadre épuré, lumineux, et sa vaste carte de cafés chauds et froids attirent autant les amateurs que les spécialistes de l’or noir.

Spécialité : Le latté Découverte, préparé chaque jour avec un café différent.

Nektar Caféologue, 1001, 3e Avenue, Québec (une autre succursale est située au 235, rue Saint-Joseph Est, Québec)



LE PARADISIAQUE

Le Caféier-Boustifo propose des arabicas certifiés équitables qu’il torréfie sur place dans une ambiance musicale et joyeuse. Sa terrasse avec vue sur le majestueux lac Témiscamingue est l’endroit rêvé pour une pause caféinée. Un petit goût de paradis ?

Spécialité : Le latté parfumé avec l’une des 22 saveurs au choix, la guimauve grillée et le caramel écossais aux noix étant parmi les plus populaires.

Caféier-Boustifo, 7, rue Saint-Anne, Ville-Marie



L’ANCESTRAL

Il règne Chez Eugène l’ambiance réconfortante des cafés de campagne d’antan. Ce n’est pas un hasard, puisque l’établissement a pris place entre les murs historiques du magasin général Le Brun, véritable institution de la région de Maskinongé depuis 1827. On s’y rassemble dans la joie et la bonne humeur autour d’un café colombien ou d’un espresso Moretto.

Spécialité : L’affogato, un espresso servi avec une boule de crème glacée.

Chez Eugène, 192, route du Pied-de-la-Côte, Maskinongé



LE CONVIVIAL

C’est entre les murs rustiques d’une ancienne quincaillerie que Le Cafetier torréfie lui-même ses grains d’arabica. Cet établissement convivial est l’un des 17 Cafés de village des Cantons-de-l’Est, un groupe très sélect dont les membres ont à cœur la qualité des produits et du service. « En cravate ou en maillot de bain, tout le monde se sent à l’aise ici ! » précise son propriétaire.

Spécialité : Un bol de café au lait, classique et tellement réconfortant.

Le Cafetier, 9, rue Principale Nord, Sutton

L’AUTHENTIQUE

Le Café Toscane sert un mélange d’arabica éthiopien avec une pointe de robusta torréfiés selon une méthode typique d’Italie. Assis au comptoir ou attablé en salle, on peut y déguster un plat de pasta maison pour accompagner sa boisson : dépaysement garanti !

Spécialité : Le cappuccino avec cacao du chef !

Café Toscane, 464, place du Commerce, Sept-Îles



LE PÉTILLANT

La pâtisserie Marie 4 poches, tenue par deux pétillantes Marie, réchauffe les cœurs toute l’année avec sa large variété de boissons caféinées à base d’arabica pur et biologique. Aménagé dans un ancien atelier de réparation de vélos dont il a su garder le cachet, ce commerce gourmand sert aussi des douceurs maison et une panoplie de produits du terroir gaspésien.

Spécialité : Le Nitro Cold Brew, un café infusé à froid pendant plusieurs heures.

Marie 4 poches, 111, boul. Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts



LE CHARMANT

Aménagé dans un ancien magasin général dont il a gardé tout le charme antique, le café Aux Cinq Sœurs sert des mélanges arabicas de la Brûlerie Mékinoise, de Saint-Tite, notamment un espresso à son nom qu’on ne trouve qu’ici. Sur la carte, les classiques côtoient des spécialités saisonnières, comme le latté à la citrouille en automne ou le glacé à l’érable en été.

Spécialité : Le grand latté, toujours présenté avec un magnifique dessin à la surface de la mousse.

Aux Cinq Sœurs, 290, rue Masson, Sainte-Thècle

L’ÉTHIQUE

Plus qu’un simple café, le Cambio est à la fois un restaurant santé, une microbrûlerie et une salle de spectacle. Ses grandes tables sont propices aux rencontres. Des arabicas biologiques importés de petites productions équitables d’une vingtaine de pays y sont servis dans une charmante vaisselle dépareillée.

Spécialité : L’espresso allongé, pour une expérience authentique.

Café Cambio, 405, rue Racine Est, Chicoutimi



LE PASSIONNÉ

Un alléchant mélange d’arômes et le doux vrombissement des moulins à café caractérisent l’ambiance du Cantook, dont les propriétaires sont toujours à la recherche de nouvelles saveurs à mettre en tasse. Dans cet espace boisé et intimiste, le nectar se déguste en feuilletant le journal ou en sympathisant avec son voisin.

Spécialité : L’espresso Signature, qui se renouvelle régulièrement. À redécouvrir à l’infini.

Cantook Micro-Torréfaction, 575, rue Saint-Jean, Québec

LE GOURMAND

La Pâtisserie Ambroise, du nom de son propriétaire, sert de l’espresso européen, du café filtre brésilien et du décaféiné péruvien pour accompagner ses délicieuses viennoiseries, d’où son slogan : « Un plaisir croissant » ! Gage de qualité, ses grains proviennent de la réputée Brûlerie du Quai, située à quelques kilomètres de là, à Carleton-sur-Mer.

Spécialité : Le grand latté. Bien chaud l’hiver, glacé l’été.

Pâtisserie Ambroise, 521, boul. Perron, Maria



LE FAMILIAL

Le café-restaurant Brûlerie du Roy propose un vaste choix de cafés arabicas torréfiés sur place dans une atmosphère familiale et chaleureuse. On peut y accompagner sa boisson d’une copieuse assiette préparée avec des aliments du Québec.

Spécialité : L’Express du Roy, un arabica corsé servi en espresso.

Brûlerie du Roy, 416, boul. Manseau, Joliette (succursales à L’Assomption et à Repentigny)



L’ARTISTIQUE

Sur les murs de la maison patrimoniale centenaire qu’il occupe, le Café Mulligan expose les toiles d’artistes locaux, que l’on peut admirer en dégustant un délicieux café importé de coopératives équitables sud-américaines et éthiopiennes.

Spécialité : Le café sur glace, parfum au choix, servi dans un contenant de verre qui donne envie de l’immortaliser sur Instagram !

Café Mulligan, 149, rue Principale, Gatineau



LE FÉLIN

Le Chat L’Heureux, avec sa joyeuse colonie de félins qui déambulent en liberté, est l’endroit rêvé pour faire le plein de tendresse en dégustant un bon café. Les boissons y sont préparées avec des grains de moka ou d’arabica biologiques et équitables par des baristas qui maîtrisent l’art du café au poil !

Spécialité : Un gourmand latté noisette avec une double dose d’espresso étagé.

Café Chat L’Heureux, 172, av. Duluth Est, Montréal



L’INSOLITE

Le Café Chaga Boréal fait infuser dans ses boissons caféinées une pincée de chaga, un champignon cueilli dans la forêt boréale auquel on prête des vertus digestives et fortifiantes. Passé l’effet de surprise, on apprécie ses notes boisées et caramélisées, qui donnent un petit goût de revenez-y.

Spécialité : Le cappuccino au chaga, adopté par de nombreux clients.

Café Chaga Boréal, 776, av. du Pont Nord, Alma



L’INTIME

Petit espace étroit et chaleureux, le Pikolo Espresso Bar offre une sélection d’arabicas aussi variée que les façons de les déguster : café filtré, infusé, espresso, latté, macchiatto, cappuccino, moka, Gibraltar… Difficile de faire un choix, à moins d’y revenir plusieurs fois !

Spécialité : Le Pikolo lui-même ! Un double espresso court accompagné de lait chaud et crémeux.

Pikolo Espresso Bar, 3418 B, av. du Parc, Montréal

LES MÉTHODES DE PRÉPARATION

La décoction ou « café turc » : Porter de la mouture de café extrafine et de l’eau à ébullition dans une casserole.

L’infusion : Verser de l’eau bouillante sur du café moulu, laisser infuser, puis séparer le marc de la boisson grâce à une cafetière à piston.

La lixiviation : Verser de l’eau chaude ou froide au travers d’un filtre rempli de café moulu.

La percolation : Verser de l’eau sous haute pression sur du café moulu, en quantité minimale de sept grammes par décilitre.