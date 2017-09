Le vin de la semaine: un rouge du sud, bio et abordable

Domaine Cazes, Côtes du Roussillon 2016, Marie-Gabrielle

851600 18,50 $

L’Espagne, la France et l’Italie sont les trois leaders mondiaux de la production de vins. Ensemble, ils représentent aussi près des trois quarts des vignobles conduits en agriculture biologique. Dans le Languedoc-Roussillon, plus importante région viticole française par sa superficie, la viticulture bio réunit plus de 1 200 vignerons et couvre quelque 21 000 hectares.

Situé dans le Roussillon, le domaine Cazes veille sur l’un des plus vastes vignobles du Midi de la France conduit en agriculture biologique et biodynamique. En 2016, on y a produit un bon vin juteux et croquant, mettant en relief le charme fruité et la vigueur de la syrah, la rondeur du grenache et la structure du mourvèdre. Plein, charnu et chaleureux, mais aussi rassasiant de fraîcheur, grâce à une sensation minérale qui se dessine en fin de bouche. À moins de 20 dollars, on achète les yeux fermés.