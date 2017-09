Où admirer les couleurs d’automne?

En dépit des températures caniculaires et malgré la réouverture de certains parcs aquatiques, le pointillisme végétal commence à faire son œuvre, çà et là dans la Belle province bigarrée et ses régions voisines. Voici un florilège de suggestions pour en profiter à fond.

D’abord, pour suivre l’avancée des couleurs, le site quebecoriginal.com dispose d’une intéressante section dédiée à l’automne, où une carte détaille la coloration du feuillage dans toute la province (comme on le fait aussi à Parcs Ontario).

Ensuite, on peut consulter les sites des parcs régionaux ou des parcs nationaux et réserves fauniques québécois, ou encore celui de Parcs Canada pour planifier ses sorties, à moins de jeter son dévolu sur celui de la Route verte, pour des idées d’itinéraires cyclables dans les forêts peinturlurées.

Depuis le week-end dernier, plusieurs sommets et centres de ski du Québec proposent par ailleurs de nombreuses activités: randonnées guidées ou non, balades en télésiège, animation pour enfants, etc. Du mont Sainte-Anne (Québec) au mont Gleason (Centre-du-Québec), en passant par les monts Sutton et Owl’s Head (Cantons-de-l’Est) et Comi (Bas-Saint-Laurent), les flambées de couleur se suivent et ne se ressemblent pas.

Au-delà de la belle province, on suggère des sites et itinéraires pour découvrir les couleurs automnales au Nouveau-Brunswick, au Vermont et ailleurs aux États-Unis, mais aussi un peu partout en Amérique du Nord, sur The Foliage Network, un site régulièrement alimenté par de véritables chasseurs de feuillage, actifs en Amérique du Nord.

Enfin, National Geographic et Lonely Planet y vont de leurs suggestions des meilleurs endroits où prendre un bain de couleurs automnales, un peu partout dans le monde.