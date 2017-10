Le vin de la semaine: un rouge catalan

Ferrer-Ribière, Côtes du Roussillon 2015, Tradition

11096271 20 $

Le Roussillon est bien plus qu’un simple suffixe qu’on appose à la suite du Languedoc. Il se distingue de son voisin du nord par la morphologie de ses sols, par sa culture et par le caractère de ses vins. Ses habitants sont avant tout des Catalans, que l’histoire a fait Français en 1659.

Les paysages de la région sont aussi plus accidentés et se dessinent entre le massif des Corbières et l’Espagne, entre le niveau de la Méditerranée et le Mont Canigou, qui culmine à 2 785 mètres d’altitude. C’est non loin de ce géant méridional, au cœur du massif des Aspres, que s’étend le vignoble de Denis Ferrer et de Bruno Ribière, certifié biologique depuis 2007. Leur cuvée Tradition offre toujours beaucoup de plaisir et d’étoffe pour le prix.

Assemblage de carignan, de grenache, de syrah et de mourvèdre, le vin est un peu plus costaud que d’habitude en 2015, mais il n’en est pas moins gourmand et agréable à boire dès maintenant. Un exemple éloquent de ce que le terroir du Roussillon peut donner comme vin racé et savoureux, mais surtout hyper digeste et relevé des parfums d’herbes séchées de la garrigue, qui accentuent la sensation de fraîcheur en bouche. À 20 $, c’est vraiment une aubaine!