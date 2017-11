Le vin de la semaine: des bulles pour contrer la grisaille

Parés Baltà, Cava Brut

10896365 16,55 $

Plein écran Les 2, 3 et 4 novembre, La Grande Dégustation de Montréal accueillera quelque 200 producteurs de vins et de spiritueux à la Place Bonaventure. Cette année, le salon met l’accent sur les vins de l’État de Washington, région invitée, ainsi que sur le champagne, thématique choisie pour cette 7e édition. Une belle occasion pour les visiteurs de découvrir les vins effervescents d’une quinzaine de maisons de Champagne, mais aussi d’autres régions du monde, comme l’Espagne, où l’on produit d’excellents vins de méthode traditionnelle, sous l’appellation cava.

Plus de 85 % des cavas proviennent de la région catalane du Penedès, au sud de Barcelone, et leur qualité est en nette progression depuis une dizaine d’années. C’est d’autant plus perceptible sur notre marché, que la SAQ importe maintenant nombre de cavas de petites et moyennes entreprises, comme celle de la famille Cusiné, qui sera présente à La Grande Dégustation de Montréal.

Leur vignoble de Pacs del Penedès est certifié biologique et produit d’excellents vins tranquilles et effervescents, comme la cuvée Brut, issue des cépages parellada, maccabeu et xarel-lo. Le vin est harmonieux et équilibré, joliment fruité, net et tout à fait rassasiant. À moins de 20 dollars, vous n’aurez même pas besoin d’attendre une occasion spéciale pour faire sauter le bouchon. Santé!