Dormir dans un appartement en blocs Lego

À Billund, au Danemark, le concept de « bloc-appartements » prend un tout nouveau sens, depuis la récente ouverture de la Lego House. À la fois musée et parc thématique, celle-ci comporte des restos, des aires de jeu (évidemment) et… un appartement entièrement décoré et aménagé en blocs Lego.

Tout le mobilier y est formé de petites briques de plastique : les fauteuils, les lampes, la télé et même le lit, dont le « matelas » flotte sur un immense amoncellement de composantes Lego.

Pour séjourner dans cette sorte de condo pour AFOLs (Adult Fan Of Lego), il n’y a pas 36 solutions : il faut participer à un concours organisé conjointement par Lego et le géant mondial du logement Airbnb. Pour ce faire, il suffit de décrire en moins de 550 caractères quels objets on aimerait créer en minibriques, si on passait la nuit dans la Lego House.

Le gagnant et sa famille (maximum 4 personnes) auront le privilège d’un accès exclusif à l’appartement de deux chambres, mais aussi à l’ensemble de la Lego House pendant une nuit (le 24 novembre prochain), en compagnie d’un « master builder » (un concepteur Lego) qui leur refilera plusieurs trucs et astuces pour créer des œuvres originales.

Celui-ci leur offrira une visite privée des lieux, en passant notamment par la « galerie des chefs-d’œuvre » (où sont exposées certaines des plus belles créations de Lego au monde), « l’arbre de la créativité » (formé de 6 millions de minibriques) ainsi que des zones d’expérience (où on peut notamment réaliser un court-métrage avec des figurines).

Seul hic : ce concours n’est ouvert qu’aux résidents d’une vingtaine de pays, dont le Canada, mais avec la notable exception… du Québec.

De la même manière qu’il est impossible pour les résidents de la Belle province de participer au concours de photos annuel de National Geographic, il leur est interdit de prendre part à ce même concours, Airbnb ayant préféré exclure le Québec en raison de la complexité des lois et règlements québécois relatifs aux loteries, jeux et courses.

Reste à espérer qu’après ce coup de marketing de Lego et d’Airbnb, l’appartement sera disponible en location à la nuitée. En attendant, les AFOLs et leurs enfants peuvent toujours visiter la Lego House ou l’un des parcs thématiques Legoland, un peu partout dans le monde. Ceux de Floride et de Californie disposent même d’un hôtel Legoland, et on peut y passer la nuit sans aucune autre condition que de payer sa nuitée, peu importe le pays ou la région d’où l’on vient…