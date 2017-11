Le vin de la semaine : un californien hors-norme

Folk Machine, Parts & Labor 2015, California

13347927 26,95 $

« Non merci! Pas de gros rouge qui tache pour moi. » C’était la semaine dernière, à la Grande Dégustation de Montréal. La dame avait tranché et la cause était sans appel. Le représentant du domaine californien a eu beau lui assurer que son rouge n’avait rien de gros ni de particulièrement salissant, rien n’y a fait. Il a finalement abdiqué après quelques minutes, non pas sans avoir proposé, dans une ultime tentative, de lui faire goûter gratuitement ledit rouge. Même cet élan de générosité a été balayé du revers de la main.

Autant j’ai eu de l’empathie pour le pauvre représentant qui est resté sans mot derrière sa table, autant je pouvais comprendre les a priori de la dame pour avoir, moi aussi, connu mon lot d’adversité avec les petits vins californiens doucereux qui ont envahi le répertoire général de la SAQ. Cela dit, je ne vois pas comment je pourrais tourner le dos à la Californie tout entière. Pas plus qu’à quelconque région viticole, d’ailleurs.

Les vins californiens m’ont offert tant de moments de plaisir et continuent, à ce jour, de me réserver nombre de belles surprises. L’une d’elles m’est arrivée cet été, par une journée de canicule, vêtue d’une étiquette noire et blanche. Élaboré par Kenny Likitprakong, fondateur de Hobo Wine Co., le Parts & Labor, n’est rien de moins qu’une expression de la Californie en mode vin de soif.

Bien que le nez rappelle le cépage gamay, l’assemblage mise plutôt sur de la syrah biodynamique de la vallée de Potter, de vignes centenaires de carignan de la vallée Redwood, de grenache d’Arroyo Seco et de barbera de Mendocino. Un mariage inusité certes, mais drôlement réussi ! Rond, gourmand et juste assez rassasiant pour se réchauffer en ces journées fraîches d’automne, et pourtant incroyablement frais et d’une grande buvabilité. Du pur plaisir!