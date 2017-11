Le vin de la semaine: un piémontais dépaysant et abordable

Vajra G.D., Langhe Rosso 2015

12464953 22,70 $

Le vignoble du Piémont est célèbre pour ses rouges de garde solides et structurés, qui ont besoin de plusieurs années avant de révéler leur plein potentiel. Mais l’offre de cette région italienne située tout au nord du pays, au pied des Alpes – d’où son nom – ne se limite pas aux grands vins issus des communes de Barolo et Barbaresco.

On y trouve aussi nombre de bons rouges de consommation courante, comme le Langhe Rosso de la famille Vaira, qui reste attachée aux traditions régionales et signe une gamme de vins de bonne qualité et, surtout, authentiques.

Misant à fond sur le naturel fruité des cépages locaux dolcetto, barbera, albarossa et freisa, ainsi que sur la structure et la vigueur du nebbiolo – le cépage des barolo et barbaresco – le 2015 séduit par son attaque en bouche ronde et mûre, qui traduit la générosité de son millésime. Gorgé de saveurs de cerise bien mûre, savoureux et encore plus agréable après une aération d’une demi-heure, en accompagnement de charcuteries relevées ou des traditionnelles pasta al ragu.

Salute!