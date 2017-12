Le vin de la semaine: un nero d’avola hors-catégorie

Gulfi, Nero d’Avola 2012, Nerojbleo, Sicilia

13437391 24,95 $

La découverte des vins de la famille Catania a été pour moi une révélation. En fait, il y a eu un avant et un après Gulfi. Le vignoble est conduit en agriculture biologique, sans irrigation, et les raisins sont récoltés à la main. Cela peut sembler banal, mais dans le verre, ces détails se traduisent par un monde de différence.

Rarement ai-je goûté des nero d’avola – cépage connu pour donner des rouges costauds, parfois un peu lourds – si vibrants, nerveux et sincères que ceux de Gulfi, domaine tenu par Vito Catania, sous les précieux conseils de Silvio Foti. Cette cuvée a des airs de nebbiolo du sud, avec son tissu tannique compact, enrobé d’un fruit mûr, mais aussi soutenu par une saine acidité qui donne du mordant au vin et rehausse ses goûts de cerise noire et d’herbes séchées.

Savoureux, minéral, racé et juste assez chaleureux. À découvrir sans faute !