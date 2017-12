Des gins à la mode locale

1. Domaine Lafrance, Dandy Gin

Premier gin élaboré exclusivement avec des ingrédients québécois, le Dandy est issu d’une base d’eau-de-vie de pomme, de raisin et de poire. La fleur de pommier apporte une touche originale à ses parfums, jouant en subtilité aux côtés de la baie de genièvre, de l’angélique et d’une poignée d’aromates québécois. Frais et onctueux, il pourra être servi avec quelques glaçons.

2. Cirka, Gin sauvage

Cette distillerie conçoit un gin inspiré de la forêt boréale et fait à partir d’une base de maïs. Une trentaine d’aromates, qui proviennent essentiellement du terroir québécois, s’ajoutent à la baie de genièvre. Ses saveurs intenses d’épices et de sapinage évoquent le temps des Fêtes.

3. Oshlag, Gin Hibiscus

Le dernier-né de cette microdistillerie est un gin constitué à 98 % d’ingrédients du Québec. Fruit d’une distillation de maïs et de millet, ce gin tout rose est parfumé à la fleur d’hibiscus, au pamplemousse rose, au thé du Labrador, à la coriandre, à la racine d’iris et au genévrier. Un produit original à servir avec un soda tonique délicat, pour éviter de masquer la subtilité des arômes.