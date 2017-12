Les Airbnb les plus convoités, pays par pays

Présent dans pas moins de 191 pays, Airbnb dispose de 4 millions d’adresses sur la planète. Mais de ce nombre, certaines suscitent plus d’intérêt que d’autres. C’est ce qui ressort d’une récente recension effectuée dans la base de données de ce géant mondial de l’hébergement.

Si l’on se fie aux logements les plus convoités, il semble que la tendance pour les hébergements alternatifs se vérifie, partout dans le monde.

La clientèle d’Airbnb affectionne ainsi particulièrement les écolodges, yourtes, cabanes dans les arbres, riads, châteaux et autres résidences hors normes.

Au Canada, le logis le plus recherché est d’ailleurs le Unique Cob Cottage, à Moody Beach (C.-B.), une sorte de croisement entre le trou de hobbit et l’architecture de Gaudi.

Mais l’utilisateur d’Airbnb affiche aussi un net penchant pour les séjours dans des lofts au design audacieux ainsi que pour les résidences ouvertes sur l’extérieur – comme cet admirable cottage situé sur une île près de Stockholm – et autres lieux baignés de lumière.

Les adresses qui correspondent en tous points à l’idée qu’on se fait d’une destination ont également la cote, comme cette maison-grotte qui est non seulement typique de l’île de Santorin, en Grèce, mais qui est aussi admirablement bien située.

Celles qui donnent des points de vue exceptionnels sur des sites qui le sont tout autant gagnent aussi, sans surprise, en popularité: qui n’a pas envie de prendre son thé à la menthe, le matin en se levant, sur une terrasse donnant sur les pyramides de Gizeh?

Bien que certaines propriétés reviennent assez cher la nuitée, d’autres sont relativement abordables, voire très peu coûteuses. Témoin en est ce joli loft qui loge dans un immeuble Art nouveau de Tbilissi, en Georgie, à partir de 36 $/nuit.

Du reste, si plusieurs demeures tiennent du rêve éveillé, comme ce cottage avec ponton privé en Polynésie française, d’autres n’ont rien d’onirique, comme ce très ordinaire « bungalow dans un paradis tropical », à Lomé, au Togo. Quant à cette modeste habitation de Kiribati, en Océanie, elle tient davantage du cabanon que du logis haut de gamme. Mais à 50 $/nuit, rares sont ceux qui chipoteront sur la déco…

Enfin, et c’est une vérité de La Palice, toute propriété située directement en bord de mer sera plus souvent qu’autrement repérée et convoitée par les utilisateurs d’Airbnb. Si elle offre de surcroît un minimum de confort, elle deviendra alors rapidement en demande. Comme celle-ci, à Niue, dans le Pacifique Sud.

Pour consulter la liste complète des adresses les plus recherchées d’Airbnb, c’est par ici [PDF].