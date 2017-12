Le vin de la semaine: un rouge en magnum pour le réveillon

NIEPOORT, Douro 2015, Dialogo

13445981 28,95 $

Depuis quelques années, la SAQ a considérablement élargi son offre de vins disponibles en magnum. L’intérêt de ce format de 1,5 litre repose avant tout sur le vieillissement en cave: un même vin atteindra son apogée moins rapidement s’il est embouteillé en grand format, puisque le contenu de la bouteille est soumis au contact de l’oxygène dans une moindre mesure.

Cela dit, tous les magnums offerts sur le marché ne sont pas destinés à une longue garde et l’attrait de certains vins grand format est avant tout festif. Plus la bouteille est grande, mieux elle se prête au partage et aux grandes tablées de Noël.

Cette année, pour accompagner la tourtière, le ragoût de patte et la dinde aux atocas avec une touche d’exotisme, faites un saut du côté de la vallée du Douro, où Dirk Niepoort élabore des rouges digestes et taillés pour la table. C’est le cas de cette cuvée dont l’étiquette est décorée d’une bande dessinée amusante. Un vin hors de l’ordinaire, dont les arômes de fruits confits rappellent le climat torride de la vallée du Douro, mais dont la « buvabilité » pourrait soutenir la comparaison avec bien des vins de régions plus fraîches, comme le Beaujolais.

Ample en bouche, harmonieux, élégant et encore meilleur s’il est servi frais autour de 15 °C. Disponible en magnum, mais aussi en format 750 ml dans l’ensemble du réseau, de Baie-Comeau à Chibougamau, de Coaticook à Rouyn-Noranda.

Joyeuses fêtes!