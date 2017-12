Le vin de la semaine: des bulles roses pour la nouvelle année

Raventos i Blanc, De Nit 2015, Conca del Riu Anoia

12097954 27,90 $

Je n’aime pas tant les mousseux et champagne rosés. Je fais volontiers avec si on m’en sert un verre, mais la plupart du temps, je les trouve moins fins et moins complexes que les autres vins d’une même maison.

Cela dit, quand je tombe sur une exception, comme cet excellent vin effervescent rosé de Catalogne, je redouble d’enthousiasme!

En 1986, Josep Maria Raventós et son fils Manuel ont vendu leurs parts dans Codorniu et ont créé un domaine juste en face des installations ancestrales. La famille Raventós a aussi décidé de quitter l’appellation Cava, jugeant la qualité des vins trop hétérogène. Leurs vins sont désormais commercialisés sous la dénomination Conca del Riu Anoia.

La cuvée De Nit – « de la nuit », en catalan – repose sur un assemblage de macabeo, de xarel.lo, de parrellada et d’une pointe de monastrell (mourvèdre), qui ajoute à la profondeur de ses arômes, en plus de lui donner une jolie couleur rose pâle. Les vignobles sont cultivés selon les principes de la biodynamie et le vin, élaboré selon la méthode traditionnelle, profite d’un élevage sur lattes de 18 mois, qui contribue à la finesse de ses bulles.

Un vin aussi attrayant pour les yeux que pour les papilles: élégant, pur, précis, salin, complexe et d’une exquise légèreté. La belle bouteille pour commencer 2018 en force!

Santé, et bonne année !