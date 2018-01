Le vin de la semaine : un rouge de soif à prix d’aubaine

A.A. Badenhorst, The Curator Red Blend 2017, Coastal Region

Depuis qu’ils ont fait leur entrée à la SAQ, les vins d’Adi Badenhorst, vigneron dans la région de Swartland, en Afrique du Sud, connaissent un parcours sans faute pour ce qui est du rapport qualité-prix-authenticité. S’il vous en faut une autre preuve, goûtez ce rouge d’assemblage de la gamme The Curator.

Le 2017 (oui, oui, déjà !) déploie au nez les généreux parfums de fruits noirs et de viande fumée de la syrah ainsi que les notes épicées du pinotage, cépage sud-africain emblématique, issu d’un croisement de pinot noir et de cinsault.

La bouche, juteuse et gourmande en attaque, porte aussi la fermeté et les goûts de mûres du mourvèdre. Un bon vin de tous les jours qu’on gagnera à réfrigérer et à laisser respirer une petite demi-heure avant de le servir.