Des croustilles pêchées dans le Saint-Laurent

La transformation de la crevette nordique engendre un grand volume de carapaces et de restes de chair. En collaboration avec le Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec, Paul Resseguier, étudiant de maîtrise en gestion des ressources maritimes de l’Université du Québec à Rimouski, a utilisé ces restes pour créer une croustille.

En les broyant avec de l’amidon, on obtient une pâte de couleur rosée. Cuite à l’air chaud, elle se transforme en croustilles qui conservent non seulement le goût, mais aussi certaines propriétés nutritives de la crevette, riche en protéines et en oméga-3. Paul Resseguier souhaite maintenant qu’un entrepreneur commercialise ses croustilles. Ce type de chips est très populaire en Asie du Sud-Est. Reste à savoir si les palais du Québec sont prêts à accueillir ce produit à la fois local et exotique !