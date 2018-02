Favoris, d’un océan à l’autre

L’histoire des Chocolats Favoris a débuté en 1979, mais cette entreprise de Lévis qui se consacrait d’abord à la fabrication de chocolats de Pâques n’a vraiment commencé à rayonner que vers la fin des années 1990.

Le secret de son succès : une crème glacée trempée dans du chocolat belge de première qualité. Une gâterie si décadente que, par les soirées d’été, les Lévisiens — dont j’étais jadis — n’hésitaient pas à faire la queue pendant plus d’une heure pour savourer ce chocolat onctueux encore chaud, qui contrastait délicieusement avec le froid de la glace.

Depuis son rachat, en 2013, par Dominique Brown, Chocolats Favoris est partie à la conquête du Québec et du reste du Canada. À la fin de l’année 2017, l’entreprise employait plus de 1 100 personnes et comptait une trentaine d’établissements.

Son propriétaire, qui sera de la septième saison de l’émission Dans l’œil du dragon (en ondes au printemps 2018 à Radio-Canada), entend bien poursuivre le développement au cours des prochaines années et vise un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars d’ici 2020.