À quel portrait célèbre ressemblez-vous?

Aimeriez-vous savoir si vous ressemblez à La jeune fille à la perle ou à Sitting Bull? Une nouvelle fonction de l’appli Google Arts & Culture permet de comparer votre égoportrait avec une infinité de portraits célèbres, et de repérer ceux qui correspondent le plus à votre faciès.

Pour ce faire, il suffit d’ouvrir la section Search with your selfie de l’appli en question (App Store ou Google Play), de se prendre en photo et d’attendre quelques secondes pour voir apparaître une série de personnages encadrés et exposés dans certains des plus grands musées du globe, et qui figurent tous dans la collection numérisée de Google.

Tandis qu’on s’inquiète de l’objectif réel que poursuit Google avec cette appli (on soupçonne le géant de vouloir se constituer une immense base de données, ce dont il se défend), j’ai ainsi découvert que je ressemblerais partiellement aux rois Charles 1er et Jean Sans Terre (je suis né exactement 800 ans après ce dernier), mais aussi à Racine, à l’apôtre Jean et, plus inquiétant encore, à Denys l’Aréopagite. Ce moine syrien portait en effet la tonsure, et il semble que ma calvitie naissante n’ait pas échappé à l’œil numérique de Google.

Cela dit, et malgré plusieurs essais (avec ou sans lunettes, en souriant, en grimaçant ou en me croquant l’égoportrait en trois-quarts face), je n’ai jamais trouvé un chouia de ressemblance entre ma photo et les portraits qu’on me suggérait (bon, d’accord, peut-être la bouche de Racine). Mais si d’aventure Google Arts & Culture avait fait un rapprochement entre ma tronche et Le Cri de Munch, c’est sûr que je me serais inquiété.

Et vous, à qui ressemblez-vous ?

P.-S. Contrairement à ce qu’on peut lire ici, cette appli n’est pas disponible qu’aux États-Unis : on peut bel et bien la télécharger au Québec.