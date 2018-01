MoiAussi… je suis allé au salon

La séduction est morte.

Dans les bars, les femmes et les hommes se tiennent de chaque côté de la piste de danse, comme dans les soirées d’école secondaire.

Au bureau, les messieurs regardent le plancher, apeurés de croiser le regard d’un utérus en colère, tétanisés à l’idée de perdre injustement emploi et dignité, d’être la dernière victime en lice d’une cabale menée par la branche armée de la FFQ.

Oui oui! C’est arrivé pour vrai! Bon… je ne peux vous nommer personne à qui c’est arrivé, mais c’est certain que c’est arrivé. Les 1000 chroniques sur les dérives du mouvement #MoiAussi ne les ont quand même pas inventées, ces victimes innocentes!

C’est donc dans ce contexte de mort de la romance que je me suis rendu au Salon de l’amour et de la séduction, à la place Bonaventure. Prêt à une atmosphère lourde et sombre, je m’étais vêtu de noir. S’il manquait un porteur pour le cercueil, j’allais me porter volontaire.

***

Vous rêvez d’aller dans un sex shop tout en revivant l’ambiance d’un centre commercial à deux jours de Noël? C’est votre chance!

Au Salon de l’amour et de la séduction, vous pourrez magasiner votre nouveau jouet sexuel dans le manque d’intimité le plus total, en compagnie de 15 000 visiteurs. Si c’est de forme phallique, si ça vibre, si ça lubrifie, si c’est en dentelle ou en cuir, si vous n’êtes pas exactement certain de ce que c’est mais que vous êtes pas mal sûr que ça va dans un orifice, vous le trouverez au Salon.

Le public qui parcourt les allées est formé de messieurs et mesdames tout-le-monde. Ce sera peut-être l’occasion pour vous de croiser Sylvie, du bureau, en train d’hésiter entre le dildo avec trois appendices qui tournent et le gigantesque godemichet de dix pouces de long. Ça vous fera de quoi jaser en attendant votre tour au micro-ondes du bureau lundi midi.

Les kiosques finissent par être un peu redondants. Personnellement, il y a des limites à mon intérêt pour les 832 sortes de vibrateurs sur le marché. Mais si vous aimez vraiment magasiner et comparer, vous êtes à la bonne place. Et si vous cherchez un oreiller, vous êtes aussi à la bonne place.

Heureusement, deux scènes offrent au visiteur de quoi se changer les idées entre les étalages de costumes d’infirmière cochonne.

La scène principale propose en ce samedi après-midi un spectacle de burlesque. Sur une musique datant des années 1930, une femme fait un strip tease capable d’exciter quiconque n’a pas encore découvert la pornographie sur internet. Si le mot « burlesque » vous évoquait Manda Parent et Gilles Latulippe, vous risquez d’être surpris.

Plus tard dans la journée, on présentera sur cette même scène la finale du distingué concours Miss BumBum Amérique du Nord, récompensant le meilleur popotin. Et un peu avant, ce sera au tour de l’artiste canadien Brent Ray Fraser, qui peint avec son pénis, de monter sur scène. Est-il programmé dans le volet « amour » du salon, ou plutôt celui de « séduction »? Je ne saurais dire.

Sur une autre scène, une certaine Dr. Jess donne un séminaire intitulé « La rendre folle de plaisir ». Longuement, elle explique que le clitoris n’est pas une sonnette de porte sur lequel on appuie de façon répétitive, et que la femme n’est pas un four dont on tourne les boutons. Il y a deux ans, je vous aurais dit que, franchement, c’est pas mal la base. Mais maintenant que l’on sait que certains hommes pensent séduire une femme en lui ouvrant sans avertissement la porte en robe de chambre, je me demande si ce n’est pas plutôt un cours avancé.

***

Après une heure et demi ici, je n’ai toujours pas trouvé l’amour (c’est correct, il m’en reste encore à la maison), et je ne suis pas certain d’être vraiment plus éclairé sur la séduction dans le 2018 post-On-peut-pu-rien-dire.

C’est alors que je m’arrête à la section Donjon, consacrée au sado-masochisme. Les lumières y sont encore plus tamisée que dans le reste du salon, parce que le sexy avec des fouets peut rapidement devenir glauque, placé crûment sous des néons de centre des congrès.

Accrochée à une structure en bois, une femme se fait ligoter avec une expertise à rendre jaloux le concurrent de l’émission Les Chefs qui peine à ficeler son rôti de porc.

Sur le sol, un homme est couché sous une toile en latex. Un aspirateur en retire complètement l’air. Par respect, je n’ai pas pris de photo, mais imaginez la version sexy et en latex de cette scène de Star Wars :

Avec de l’eau, un vibrateur, divers objets et ses mains, une femme titille l’homme privé de la majorité de ses sens et de sa liberté de mouvements.

S’ils arrivent à convaincre quelqu’un de consentir à ça, que je me dis, ces gens sont des maîtres de la séduction!

Il y a quelques minutes, Sara-Jay était sous la toile de latex. Elle en tremble encore. Adepte de BDSM (pour Bondage, Discipline, Sado-Masochisme), elle enseigne les bases de ce mode de vie au Centre communautaire pour les modes de vie alternatifs. Comment ça fonctionne, pousser ainsi le sexe à ses limites?, que je lui demande. Facile : ON DEMANDE LA PERMISSION AVANT! ET PENDANT!

« Si on a jamais joué avec la personne, m’explique Sara-Jay, on commence par faire des tests, et on apprend ensuite à ne pas dépasser les limites qu’on a trouvées. Pendant les jeux, tu t’assures de ne pas laisser de marques, que c’est pas trop fort, ou trop chaud. »

Le safeword, un mot que le soumis peut dire n’importe quand pour réclamer la fin des hostilités, est aussi un concept qu’on pourrait importer en dehors du monde BDSM. Pourquoi pas… je lance ça comme ça… le mot « non »?

On a tous déjà entendu quelqu’un se moquer du focus mis sur le consentement dans les mouvements #MeToo et #AgressionNonDénoncée en disant « Ben c’est ça. Bientôt, il va falloir signer un contrat avant de coucher avec quelqu’un. »

Haaaaa! Ça tombe bien que vous en parliez, parce qu’en BDSM, il s’en signe, des contrats! Allez leur dire que ça rend leur sexualité plate. Juste pour voir.

« Des fois, on met les termes de la rencontre sur papier. C’est un contrat avec les limites à respecter. Et si on veut quelque chose de plus, ça va aller à la prochaine fois. Parfois, c’est au dominant de dire “ non, je ne vais pas taper plus fort. Je suis à ta limite et je vais gâcher ton plaisir ”. »

Prenez-en de la graine, messieurs. Ou… ouin. Non. Ne prenez pas la graine de personne. S’il vous plaît. Mais apprenez!

***

La séduction est-elle vraiment morte? Si c’est le cas, les gens du Salon de l’amour et de la séduction n’ont pas eu le message. Et maintenant, il ne reste plus qu’à inventer du consentement qu’on peut vendre dans un bel emballage de plastique, placé entre deux vibrateurs.