Le vin de la semaine: le Rhône, accessible et abordable

Bonpas, Ventoux 2016, Grande Réserve des Challières

331090 11,95 $

Le vignoble de la vallée du Rhône est scindé en deux zones distinctes : le sud et le nord. Le Rhône méridional, avec son climat chaud et le souffle constant du mistral, est la source de 90 % de la production de vin de la région. C’est un jardin fertile où s’épanouissent sous le soleil le grenache noir et une foule d’autres cépages, entourés de la garrigue et des oliviers.

C’est cette expression solaire et chaleureuse qu’on retrouve dans ce vin du Ventoux, composé de grenache et de syrah. Joufflu et gourmand, souple sans toutefois manquer de substance, et relevé de bons goûts d’olives noires, de cerise et de fines herbes. Un autre très bon vin des soirs de semaine.