Le vin de la semaine: une curiosité grecque

Domaine Thymiopoulos, Atma 2016, Epitrapezios Oinos

13476201 16,95 $

Depuis le milieu des années 2000, le vignoble grec connaît une renaissance sans pareille grâce à une nouvelle génération de vignerons, comme Apostolos Thymiopoulos, l’un des jeunes producteurs les plus respectés du pays. Sous l’étiquette Atma, Thymiopoulos met en marché des vins d’assemblages insolites et improbables, mais réussis, comme ce blanc issu de xinomavro – un cépage noir vinifié en blanc – et de malagousia.

Bien qu’il soit composé à 70 % de xinomavro, une variété autochtone dont le nom signifie « acide » et « noir », le vin n’est pas spécialement vif. Il porte par ailleurs les notes florales caractéristiques du malagousia – un cépage sauvé d’extinction in extremis pendant les années 1980 – et qui donne au vin un volume appréciable et du gras en bouche. Excellent blanc sec, parfumé et très original qu’on pourra servir à l’apéritif ou en accompagnement d’un plat de poisson ou d’un poulet aux fines herbes.