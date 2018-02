Les étonnantes ethnies éthiopiennes en 12 photos

En Éthiopie, on dénombre plus de 80 ethnies aux origines diverses et au caractère inaltéré, pour l’essentiel : ce vaste pays de la Corne d’Afrique est le seul du continent à n’avoir jamais été colonisé.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui y vivent (ou y survivent) comme ils l’ont toujours fait depuis des siècles – par choix ou par nécessité. C’est notamment le cas dans le sud-ouest du pays, dans la vallée du fleuve Omo et ses environs immédiats. En voici quelques exemples, glanés lors d’un séjour de quatre jours dans cette région.

À savoir

Spécialiste du sous-continent indien depuis une quinzaine d’années, l’agence montréalaise Les Routes du Monde offre également des circuits et des séjours sur mesure en Éthiopie, avec guide francophone et chauffeur.

Ethiopian Airlines relie Toronto à Addis-Abeba en vol direct (avec escale à Dublin au retour, jusqu’en mars), cinq fois par semaine. Air Canada, partenaire Star Alliance d’Ethiopian Airlines, offre les correspondances les plus pratiques (notamment en ce qui a trait au transfert des bagages), au départ de Montréal.

En mars, Lonely Planet lancera une première édition francophone de son guide sur l’Éthiopie, alors que le guide Bradt sur cette même destination demeure une valeur sûre. Quant au Petit Futé Éthiopie, il offre un rapide tour d’horizon du pays (avec quelques redondances), mais aucun détail pratique.