Brèves insolites: oiseaux de feu !

Certains rapaces propagent les feux de brousse pour forcer leurs proies à sortir de leur cachette, ont découvert des chercheurs australiens.

Ces oiseaux s’emparent de brindilles en flammes et les relâchent plus loin dans des zones herbeuses, allumant ainsi de nouveaux incendies. Résultat : un buffet à volonté de lézards, de souris et d’insectes fuyant le brasier !

Bienvenue aux dames

Une femme d’affaires américaine ouvrira cet été une station balnéaire interdite aux hommes. Située en Finlande, au large d’Helsinki, l’île SuperShe offrira un environnement où les femmes pourront se détendre sans être dérangées par le sexe opposé. Au programme : cours de yoga, de cuisine, de méditation, d’entraînement physique…

Plein écran

L’affaire est dans l’sac

En Suède, un sport écolo a vu le jour il y a quelques mois : le « plogging ». Cette activité consiste à faire son jogging tout en ramassant les déchets que l’on croise sur son circuit, armé d’un sac-poubelle.

Pour les amateurs, il s’agit d’une façon de chouchouter la planète et de garder la forme.

Plein écran

La taxe recyclage

Des députés britanniques souhaitent imposer une taxe de 25 pence (environ 45 cents) sur les gobelets de carton dans lesquels sont vendus les cafés pour emporter. L’argent recueilli serait investi dans la recherche sur le recyclage.

Les gobelets sont difficiles à recycler, puisqu’une fine pellicule de plastique en recouvre l’intérieur. Cette taxe pourrait rapporter plus de six millions de livres sterling par année au Royaume-Uni.

Plein écran

Pas mon téléphone !

S’ils devaient se passer d’un petit plaisir de la vie pendant une semaine, les Français sacrifieraient plus volontiers l’alcool (79 %), le sport (65 %), le café (61 %) et le sexe (41 %) que leur téléphone intelligent, révèle un sondage de Bouygues Telecom, fournisseur de téléphonie cellulaire.

Sources : Le Soir, Maxisciences, Newsly, We Demain.