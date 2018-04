Le vin de la semaine: un hongrois tonique et original

Disznoko, Furmint 2016, Tokaji

13440700 19,95 $

Le vin blanc sec a toujours existé à Tokaj, mais il n’a longtemps été qu’un prix de consolation. Ce vin qu’on se résignait à vinifier dans les « moins bonnes » années, quand le botrytis cinerea – la fameuse pourriture noble qui donne naissance aux grands vins liquoreux de la région – n’était pas au rendez-vous.

Mais, signe des temps, Tokaj s’éloigne de plus en plus des liquoreux pour se consacrer à l’élaboration de blancs secs, issus pour la plupart du cépage local furmint, qui trouve dans les sols volcaniques de cette région du nord-est de la Hongrie une expression toute particulière.

Dans sa version 2016, le Furmint Tokaji – on l’écrit avec un « i » à la fin lorsqu’il s’agit du vin – de Disnoko déploie au nez des parfums très nets de poire et de cire d’abeille. La bouche est assez délicate en attaque, mais présente une structure digne de mention et les saveurs persistent en finale. À moins de 20 $, on ne saurait demander mieux d’un bon vin d’apéro.

Santé! Egészségére!