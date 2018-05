Le vin de la semaine: un rouge de soif du Péloponnèse

Domaine Tetramythos, Noir de Kalavryta 2016, Achaia

11885457 17,85 $

Vous connaissez la formule: « si vous aimez… alors vous aimerez… » ? Le concept ne se limite pas aux suggestions de livres, de musique, de films et de destinations vacances. Il fonctionne plutôt bien avec le vin. C’est un peu la clé, dans sa forme très (très) simplifiée, du succès des fameuses pastilles de goût de la SAQ.

Donc… si vous aimez les vins du Beaujolais et la souplesse doublée de vitalité du Gamay, en général, alors vous aimerez certainement ce rouge grec, élaboré par Panayiotis Papagiannopoulos sur les flancs du mont Helmos, entre Patras et Corinthe.

Le vin est biologique, composé de noir de Kalavryta –un cépage obscur du Péloponnèse – et il déborde de jeunesse et de fruit, tandis qu’une petite pointe d’épices et de fenouil en fin de bouche rappelle ses origines méditerranéennes. À moins de 20 $, on achète les yeux fermés!