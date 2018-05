Hôtel futuriste cherche emplacement d’exception

Depuis plusieurs années, un nombre croissant de voyageurs aiment s’isoler dans des établissements haut de gamme, plantés au cœur de décors naturels spectaculaires, le plus loin possible de la civilisation. Mais construire un hôtel loin de tout implique d’imposants défis techniques, logistiques et financiers.

C’est pour composer avec cette réalité qu’a été conçu le Tetra Hotel, un hébergement ultrafuturiste formé de modules reliés entre eux, et qu’on peut aménager et installer au beau milieu de nulle part.

Plein écran

Conçu pour être autonome et carboneutre, le Tetra Hotel utilisera des sources naturelles d’eau pour sa climatisation et des panneaux solaires pour s’alimenter en électricité et réchauffer les modules. Ceux-ci seront construits en béton et assemblés à proximité des emplacements où ils seront aménagés, en n’utilisant que des ressources et matériaux locaux. Ils seront simplement déposés et fixés à des surfaces rocheuses qui leur tiendront lieu de fondations.

Plein écran

Chacun des 42 modules (ou « pods ») mesurera 19 m de hauteur et comptera trois étages reliés entre eux par des passerelles et des escaliers. Au sommet culminera la chambre, coiffée d’un immense puits de lumière et d’une grande baie vitrée ouverte sur le cadre environnant. L’hôtel modulaire comprendra aussi un ou des restos et bars (aménagés dans un ou des modules), des aires d’exposition, des zones de détente publiques…

Plein écran

Inspiré du Tetra Shed, un bureau modulaire conçu par la société Innovation Imperative, le Tetra Hotel est le fruit de la collaboration entre cette dernière et Design Studio, une filiale du géant mondial de génie-conseil WSP – anciennement Genivar.

Plein écran

Entre autres lieux déjà envisagés pour accueillir ces établissements hors normes et à l’architecture spectaculaire, citons le Canada, la Norvège, le Cap-Vert, Andorre et la Nouvelle-Zélande.

Plein écran

Même si le Tetra Hotel n’en est qu’à l’étape de projet, on prévoit annoncer sous peu la région du monde où un premier groupe modulaire sera installé, alors qu’un site Web montrant d’impressionnantes images de synthèse de l’établissement est déjà en ligne.