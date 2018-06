Le vin de la semaine: un blanc local frais et élégant

Domaine St-Jacques, Pinot gris 2017, Vin du Québec Certifié

12981301 21,35 $

Il y a une dizaine d’années, on parlait des vinifera – les cépages nobles – comme d’une exception au Québec. Il y avait bien sûr le vignoble Les Pervenches, à Farnham, en Montérégie, qui produisait d’excellents chardonnays, mais en dehors de cela, peu de vins laissaient entrevoir un avenir prometteur pour les cépage non-hybrides, au Québec.

Puis, il y a eu une autre exception. Et une autre. Encore une autre. De sorte qu’aujourd’hui, une toutes nouvelles perspectives s’ouvrent aux vignerons qui explorent le terroir d’ici, un millésime à la fois. Parmi les leaders de cette industrie encore jeune, mais bouillonnante de dynamisme: Nicole du Temple et Yvan Quirion, établis à St-Jacques-le-Mineur, une trentaine de minutes au sud-est de Montréal.

Leur pinot gris, maintenant à son troisième millésime, est l’exemple même de ce que le Québec peut produire de beau lorsqu’il s’en donne les moyens techniques. Un vin élégant et tout en fraîcheur, avec juste ce qu’il faut de gras et de volume en bouche pour enrober l’acidité. Les saveurs sont pures, délicates et le vin se boit dangereusement bien. À ce prix, il n’y a vraiment aucune raison de s’en priver!