Le Festival de Lanaudière : un classique !

Au milieu des années 1970, le père Fernand Lindsay, clerc de Saint-Viateur et directeur du centre culturel de Joliette, a le rêve fou d’un grand rendez-vous de la musique classique. Grâce à différents partenariats, le premier Festival de Lanaudière accueille le public en 1978, une année notamment marquée par la révélation d’une violoniste de 16 ans originaire de la région : Angèle Dubeau. Au fil des années, les plus grands orchestres, comme les meilleurs solistes et les meilleurs chefs (Dutoit, Järvi, Nézet-Séguin…), en ont fait une escale de choix pour les mélomanes et les musiciens. Pour ses 40 ans, le Festival de Lanaudière, réputé pour son amphithéâtre mi-construit, mi-naturel à l’acoustique exceptionnelle, reçoit entre autres le pianiste québécois Marc-André Hamelin (21 et 22 juillet), le quatuor à cordes américain Jupiter (11, 12 et 13 juillet) et l’OSM, dirigé par Kent Nagano (4 et 5 août). Détail des programmes à lanaudiere.org. (Jusqu’au 6 août)