De quoi tu parles, toi là-là ?

Un gigon — ou zozon —, c’est une personne marginale, pauvre et peu sociable, apprend-on dans Discours simple !, un recueil de mots et d’expressions typiques du pays du bleuet et de Charlevoix. Finfin et cromo ne sont pas non plus des petits mots doux.

L’ouvrage, publié aux Presses de l’Université Laval, contient 5 000 entrées, colligées par le linguiste Gaston Bergeron. Voici quelques expressions imagées concoctées à partir de certaines entrées du recueil, à prononcer avec l’accent chantant de ce coin du Québec.