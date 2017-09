Les rendez-vous culturels

Les reportages et les grands dossiers de L’actualité seront bientôt réservés à nos abonnés. Cliquez ici pour en savoir plus!

Le Pierre Lapointe nouveau

Lors de son spectacle Amours, délices et orgues, présenté en juin à Québec puis à Montréal, Pierre Lapointe avait offert plusieurs chansons inédites. Elles se retrouvent sur son nouvel album, qui mélange la pop éclatée du récent Punkt et le classicisme de ses albums de piano solo. Le chanteur populaire poursuit son exploration de l’âme humaine et de l’amour, et enrobe sa voix d’une bonne dose d’arrangements de cordes, tantôt vibrantes, tantôt ténébreuses. Un disque qui a tout pour être le coup de cœur de la rentrée. (La science du cœur, en vente à compter du 6 octobre)

Groupe hors normes

L’évolution de Dear Criminals a de quoi fasciner. D’abord une aventure connexe aux carrières de ses membres avec Random Recipe et b.e.t.a.l.o.v.e.r.s., le trio a établi sa signature électrofolk avec les minialbums Weapons et Crave, qui lui ont servi de cartes de visite pour travailler avec de talentueux créateurs, dont l’actrice Monia Chokri, le scénographe David Bobée, le chorégraphe Frédéric Tavernini et la réalisatrice Anne Émond. Tournant le dos au modèle typique de l’industrie, qui consiste à enchaîner les albums et les tournées, le groupe préfère plutôt signer la musique d’audacieuses œuvres multidisciplinaires.

La dernière en date est le spectacle Stereoscopic, conçu en collaboration avec des étudiants en création et nouveaux médias de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui propose une immersion dans la musique feutrée et hypnotique du groupe. Munis de lunettes 3D, les spectateurs assisteront à une multitude de projections, générées en temps réel par un VJ en fonction de l’intensité de la prestation et de l’énergie du public. Le groupe lancera son huitième minialbum le jour même du spectacle, puis passera les prochains mois à en fignoler un autre qu’il présentera à l’Opéra de Paris en 2018. (Stereoscopic, le 6 octobre au Club Soda, à Montréal)