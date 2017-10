Moment Factory : Lumière sur le monde

Les reportages et les grands dossiers de L’actualité seront bientôt réservés à nos abonnés. Cliquez ici pour en savoir plus!

« C’est étrange comme on a oublié l’importance de ces moments de magie et d’émotion, dit Éric Fournier, l’un des trois associés de l’entreprise de divertissement multimédia. Aujourd’hui, chacun regarde l’écran de son téléphone. Notre mission, c’est de faire vivre aux gens une expérience collective. »

Au cœur de MF : la créativité et l’innovation. « Au moyen de la technologie, de l’art, du design, nous voulons repousser les limites de ce qui est possible. »

Les créations charnières de l’histoire de Moment Factory, selon Éric Fournier

2008

Scénographie interactive pour la tournée Lights in the Sky, du groupe Nine Inch Nails. Un écran semi-transparent change de couleur en temps réel selon l’amplitude du son et les mouvements du chanteur. Du jamais-vu.

2012

Les spectaculaires projections de la prestation de Madonna à la mi-temps du Super Bowl sont vues par 114 millions de téléspectateurs.

2012

À Barcelone, projection sur la basilique Sagrada Familia d’une fresque animée inspirée des croquis colorés originaux de l’architecte Antoni Gaudí. Une démonstration que « la créativité peut être imaginative tout en respectant le lieu », dit Éric Fournier.

2013

Gigantesque système multimédia immersif installé à l’aéroport international de Los Angeles. Les images tour à tour apaisantes, oniriques ou vibrantes font revivre aux passagers l’émerveillement du voyage.

2014

Création de Foresta Lumina, un parcours nocturne illuminé interactif en forêt à Coaticook. La série Lumina se décline maintenant sous cinq formes ailleurs au Québec et en Ontario.

2017

Illumination du pont Jacques-Cartier, premier pont connecté au monde, les jeux de lumière étant influencés par la météo, la circulation et l’humeur des Montréalais sur les réseaux sociaux.

