Sur la table de chevet de… Andrew Scheer

• I, Claudius, de Robert Graves

« J’ai un grand intérêt pour l’Empire romain. Écrit sous la forme d’une autobiographie, ce récit du célèbre empereur permet de s’immiscer dans son quotidien et de mieux comprendre ses pensées. Fascinant. » (Penguin, en français: Moi, Claude, Gallimard)

• Rubicon : The Triumph and Tragedy of the Roman Republic, par Tom Holland

« En ce moment même, je lis ce livre dans lequel on suit Jules César qui marche à Rome en compagnie de son armée, signant ainsi la fin de la République romaine et le début de l’Empire romain. » (Anchor)