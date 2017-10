Musique et mouvements

Chaque nouvelle création du prodige de la danse contemporaine Hofesh Shechter est attendue avec impatience, et la dernière ne fait pas exception. Grand finale, conçue avec sa compagnie londonienne, est un spectacle où danseurs et musiciens se mêlent sur scène au son d’une musique composée par le chorégraphe lui-même. On y retrouve l’aisance de Hofesh Shechter à travailler avec de grands ensembles de danseurs, son style très animé et intense et une émotion à fleur de peau, à chaque mouvement.

Théâtre Maisonneuve du 1er au 4 novembre.

* * *

Cinéma gourmand

Plein écran

Un festival mariant cinéma et gastronomie, c’est l’idée du chef Jean Soulard et de la productrice Lucie Tremblay. Cette première édition de Cuisine, cinéma et confidences, qui se tiendra dans Charlevoix, sera l’occasion de voir des films culinaires de partout dans le monde, mais aussi de découvrir des documentaires autour de l’alimentation. Entre deux projections, des chefs invités (Thierry Ferré, du Mouton Noir, Éric Lessard, du Saint-Amour, Marie-Chantal Lepage, du resto du Musée national des beaux-arts de Québec, et Frédéric Plante, de La Tanière) concocteront des repas inspirés des films et proposeront des ateliers de cuisine. Le bouquet final : un repas gastronomique d’après le Festin de Babette…

À Baie-Saint-Paul les 3, 4 et 5 novembre.