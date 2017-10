Sur la table de chevet de… Fred Pellerin

• Gérard : Cinq années dans les pattes de Depardieu, de Mathieu Sapin

« On croit qu’il n’y a que des images dans un roman graphique ? Dans celui-ci, il y avait aussi du son, parce que j’ai ri fort à plusieurs reprises. » (Dargaud)

• Les écrits : Poèmes, de Gilles Vigneault

« Ça peut rester des années sur la table de nuit et on trouve à y puiser encore et encore. Une petite dose, à prendre matin et soir, et à chiquer lentement pour en tirer toute la lumière. » (Boréal)

• L’année la plus longue, de Daniel Grenier

« Une rencontre avec Daniel Grenier au début de l’été, et puis cette brique offerte par mon amie profette et pushette de littérature : des facteurs croisés qui ont posé ce livre sur le haut de la pile. Je ne le connais pas encore, j’y plonge avec l’automne. » (Le Quartanier)

