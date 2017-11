Blade Runner 2049: les effets spéciaux montréalais

En plus de l’intelligence artificielle et du jeu vidéo, Montréal s’impose de plus en plus comme une plaque tournante des effets spéciaux. Quatre studios locaux ont d’ailleurs collaboré au dernier long-métrage de Denis Villeneuve. Petit aperçu du travail de moine qui a permis de faire de Blade Runner 2049 une œuvre aussi percutante visuellement.

Alerte aux divulgâcheurs : certains passages de Blade Runner 2049 doivent être dévoilés pour présenter les effets spéciaux du film. Ceux qui ne l’ont pas encore vu voudront peut-être attendre avant de lire ce billet.

Framestore : un Las Vegas complet caché sous la tempête

Plein écran

Le passage de K (Ryan Gosling) à Las Vegas est un moment marquant de Blade Runner 2049, ne serait-ce que pour la somptuosité de cette ville déserte, recouverte d’un halo orangé qui semble tout droit tiré d’une bande dessinée futuriste.

« Le paysage de Las Vegas semble incroyable, mais en fait, il est inspiré d’une tempête de sable qui a réellement recouvert Sydney en Australie en 2009 », raconte Adrien Saint Girons, superviseur des effets d’infographie chez Framestore. Adrien Saint Girons a expliqué en détail mercredi le travail accompli par son studio dans Blade Runner 2049, à l’occasion d’un panel lors de la conférence pour les industries créatives Hub Pro Montréal.

Plus de 175 artistes de Framestore basés à Montréal ont travaillé pendant plus d’un an pour réaliser 300 plans de Blade Runner 2049, incluant les images extérieures de Las Vegas.

Même si Las Vegas est à peine visible dans le film derrière son halo orange, l’équipe de Framestore a conçu une représentation numérique complète de cette ville, avec des cafés, des restaurants et tout ce qui pourrait réalistement peupler la capitale américaine du jeu dans le futur. Des détails pratiquement tous camouflés sous une tempête de sable.

En plus de Las Vegas, Framestore a aussi créé certaines explosions et les vues extérieures de la ville de San Diego.

Double Negative : plus de 200 édifices numériques pour Los Angeles

Plein écran

L’entreprise Double Negative a pour sa part élaboré la plupart des effets reliés au personnage de JOI (Ana de Armas), mais c’est surtout sa reconstitution numérique du Los Angeles du futur qui retient l’attention.

« Nous avons recréé une véritable ville, avec plus de 200 immeubles », explique Chris McLaughlin, superviseur des effets spéciaux numériques chez Double Negative. Ces immeubles inspirés de l’architecture brutaliste ont été conçus pour paraître différents selon le côté observé, une façon de tricher et de réutiliser les mêmes édifices au travers de la ville sans que le spectateur s’en rende compte. Même avec des raccourcis du genre, reconstituer Los Angeles avec une telle précision représente un travail colossal.

« Dans certains plans, nous avions plus de 6 milliards de polygones (NDLR : les éléments qui composent une image 3D numérique). Il faut aussi dire que Denis Villeneuve aime les longs plans, ce qui a compliqué notre travail », se rappelle le superviseur.

Pour Chris McLaughlin, le plus grand défi de Blade Runner 2049 a toutefois été de créer le personnage de JOI, un hologramme doté d’une intelligence artificielle, tout particulièrement pendant le ménage à trois avec K et Marietta (Mackenzie Davis).

« Denis voulait que JOI ait l’air le plus réaliste possible. Je crois qu’il n’aime pas beaucoup les effets spéciaux : il a refusé pratiquement tout ce qu’on lui proposait! L’effet final, où le personnage n’est que légèrement transparent à certains endroits, est beaucoup plus subtil que ce que nous voulions au début, admet-t-il. Avec le recul, je crois toutefois que c’est mieux de cette façon. »

Notons que ce sont les studios de Vancouver et Dubaï de Double Negative qui ont élaboré les effets spéciaux de Blade Runner 2049, mais l’entreprise londonienne s’est depuis établie à Montréal également.

Rodeo FX : des pièces plus grandes qu’elles en ont l’air

Plein écran

Blade Runner 2049 est la quatrième collaboration entre Denis Villeneuve et l’entreprise montréalaise Rodeo FX, qui a aussi fait des effets spéciaux sur Incendies, Enemy et Arrival. Le fondateur du studio, Sébastien Moreau, est un ami d’enfance du réalisateur, et la paire a collaboré à la réalisation de vidéoclips à une autre époque.

Une équipe de 80 personnes a notamment travaillé à rendre les plateaux de tournage immenses à l’écran, par exemple pour qu’une petite pièce se transforme en immense salle d’archives.

« Nous avons aussi réalisé des plans de Los Angeles, mais nous avons employé une technique différente que celle de Framestore », explique Adam O’Brien-Locke, directeur de la production globale chez Rodeo FX. L’équipe a réalisé un modèle informatique plus simple de la ville, sur lequel était projeté des peintures numériques.

Moving Picture Company : recréer une actrice numérique

Plein écran

L’effet le plus impressionnant de Blade Runner 2049 a été réalisé par Moving Picture Company, qui dû recréer numériquement le personnage de Rachel (Sean Young) du film original. L’entreprise, qui possède un bureau à Montréal depuis cinq ans, avait déjà effectué un projet du genre, en concevant un jeune Arnold Schwarzenegger pour le film Terminator Genisys.

Richard Clegg, superviseur des effets spéciaux chez Moving Picture Company, explique qu’il avait trois grands défis pour ce projet.

Comme de plus en plus de films, Blade Runner 2049 ad’abord été tourné avec une résolution s’approchant de la résolution 4K (3,5K pour être exact), que l’on retrouve dans les nouveaux téléviseurs. Un personnage numérique conçu en 4K doit être quatre fois plus détaillé que ceux conçus pour les téléviseurs HD réguliers.

Un second défi concerne le personnage lui-même. Le but n’était pas ici de reproduire un visage quelconque, mais plutôt des traits connus des amateurs du film.

« Finalement, le personnage créé devait être capable de jouer, et de reproduire des émotions », ajoute Richard Clegg.

Ce sont des mois de labeur qui ont été nécessaires pour produire les courtes scènes dans lesquelles Rachel apparaît. Pour réussir le défi, Moving Picture Company a notamment dû recréer numériquement tous les détails du visage de l’actrice Sean Young tel qu’il était en 1981, incluant des détails aussi précis que les pores de la peau, les rides sur ses paupières et le duvet sur les joues.

Moving Picture Company a également numérisé le visage de Sean Young tel qu’il est aujourd’hui, celui du fils de Sean Young pour capter le teint de sa peau pendant le tournage, celui d’une doublure qui a tourné les scènes avec Harrison Ford et l’entreprise a même créé un véritable crâne numérique, sur lequel le visage de Rachel était placé.

« Nous avons étudié beaucoup d’ouvrages médicaux », précise Richard Clegg. Le tout devait être crédible au point que le public puisse y croire, mais surtout au point de satisfaire Denis Villeneuve, ce qui n’était pas gagné d’avance.

Quel aurait été le plan B si le réalisateur n’avait pas apprécié le travail présenté par Moving Picture Company? « Il n’y avait pas de plan B, dit Richard Clegg. C’était ça ou rien. C’est pour cette raison que ça a été un travail aussi stressant à réaliser! »