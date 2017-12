Des livres qui entrent dans les bas de Noël

Cher professeur Einstein – Quand les enfants écrivaient à Albert Einstein et qu’il leur répondait, par Alice Calaprice

Ed. Payot, 27,95$

Einstein ne vivait pas dans une tour d’ivoire. Il aimait le contact avec les gens, notamment les enfants, surtout les curieux qui lui envoyaient des lettres des quatre coins du monde. Certaines de ces missives ont été rassemblées dans ce petit livre qui touchera parents, enseignants, éducateurs ou ceux qui sont fascinés par l’enfance.

Bonjour Père Noël, par Michaël Escoffier et Matthieu Maudet

Ed. Loulou & Cie, 17,95$

Ce livre cartonné, idéal pour les premières lectures, fera la joie de vos minis et de leurs quenottes bien acérées. Vous rirez de ce Père Noël qui, le soir de Noël, à force de fabriquer des jouets avec ses propres vêtements se retrouve bien vite en bobettes ! De grâce Monsieur Noël, gardez-vous une p’tite gêne. Pour enfants (parfois) impudiques.

Donnacona, par Éric Plamondon

Ed. Le Quartanier, 17,95$

À mi-chemin entre fiction et réalité, dans une langue claire et belle, l’écrivain Éric Plamondon a déjà pas mal de fans. Après Taqawan, paru il y a quelques mois seulement, juste à temps pour Noël, il revient avec ce recueil de trois nouvelles faites d’ombres et de lumière qui raconte trois époques d’une vie. Les sensibles littéraires craqueront à coup sûr.

L’amour & autres choses plates, par Jonathan Doré

Éditions L’oie de Cravan, 15$

Mon amoureux aura ce recueil de poésie dans son bas rouge plein de brillants accroché à la cheminée. Il s’agit de mots qui restent en tête et c’est encore mieux qu’un baiser sous le gui: « J’envie tes draps qui peuvent te sentir t’endormir dans leurs bras »

Un peu de silence en cette ère si bruyante, par Erling Kagge

Éditions Guy Saint-Jean, 12,95$

Un explorateur et auteur norvégien respecté et brillant révèle dans son premier livre à être traduit en français 33 ébauches de réponse sur la place et

l’importance du silence en cette époque bruyante. Ses réflexions ont tout pour faire commencer l’année 2018 avec introspection et douceur. Pour adultes méditatifs remplis de bonnes résolutions.

Ör, par Audur Ava Olafsdottir

Éditions Zulma, 32,95$

La star islandaise (Rosa Candida) revient avec l’histoire de cet « homme de quarante-neuf ans, divorcé, hétérosexuel, sans envergure, qui n’a pas tenu dans ses bras de corps féminin nu – en tout cas pas délibérément – depuis huit ans et cinq mois ». Que fera-t- il de sa vie ? Ça vous donne une idée de la charge. Avec cette écrivaine que les passionnés aimeront, les choses lourdes ont des apparences de flocons de neige.