Hochelaga : Les bâtisseurs de Montréal

Il fut présenté en grande pompe dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la métropole. Le voici enfin en salle : Hochelaga : Terre des âmes, le nouveau long métrage de François Girard (Le violon rouge, Soie), relate l’histoire de Montréal au fil des siècles, bien au-delà de 1535, année de la rencontre entre les Iroquoiens et les troupes de Jacques Cartier.

À la suite d’un affaissement de terrain qui coûte la vie à un joueur de football au stade Percival-Molson, l’archéologue mohawk Baptiste Asigny (Samian) entreprend des fouilles qui lui permettront d’aller à la rencontre des bâtisseurs de la ville.

Sébastien Ricard incarne un Patriote poursuivi par les Anglais, Emmanuel Schwartz joue un coureur des bois amoureux d’une Amérindienne mais accablé par la maladie, et Raoul Max Trujillo est un prophète des Premiers Peuples qui souffle un vent de spiritualité dans le récit. Des histoires bouleversantes, mises en valeur par des costumes et des décors riches, et une cinématographie impressionnante. Sortie en salle le 19 janvier.

***

