Une vie à faire du beau

À 75 ans, le père du vélo en libre-service Bixi, du moniteur de surveillance pour bébés Angelcare, du mobilier de lecture de la Grande Bibliothèque et de tant d’autres formes devenues familières fait l’objet d’une rétrospective au Musée de la civilisation, à Québec. Une expo qui a pour point de départ le don que Michel Dallaire faisait au musée, en 2012, de quelque 150 de ses créations, assorties de divers plans, prototypes et autres maquettes, le tout formant le plus grand ensemble de documents consacrés au design industriel québécois.

Malgré tout ce qui les sépare, ses réalisations avaient quelque chose en commun : la contrainte. « Contrairement au peintre, je ne suis pas libre. C’est un art appliqué, le design industriel, dit Michel Dallaire. D’abord, il faut composer avec les délais fixés. Ensuite, il y a les questions de matériaux, les usines disponibles, tout le jeu de la concurrence… » Il admet qu’il ne saurait pas créer sans cet ensemble d’exigences. « Je ne sais pas comment font les peintres, je serais perdu devant une toile blanche. Moi, j’ai besoin d’un problème pour trouver une solution ! »

La journaliste Myriam Gagnon, qui suit le travail du designer depuis des années et qui signe l’imposante monographie accompagnant l’exposition (Michel Dallaire : De l’idée à l’objet, Éditions du passage), souligne dans son avant-propos cette visée de l’aspect pratique : « Du haut de ses quelque 250 créations, il continue à nous rendre service. »

Toute sa vie, Michel Dallaire a travaillé d’arrache-pied, mais avec le recul, il parle aussi de chance. La chance qui a été la sienne, après ses études à Stockholm, au début des années 1960, de revenir dans un Québec qui s’éveillait à la modernité et où les occasions étaient nombreuses pour ceux qui en saisissaient les codes. « Expo 67 s’en venait, j’ai collaboré à certains projets pour le compte du bureau Jacques Guillon et Associés [NDLR : un pionnier du design au Québec]. J’ai conçu entre autres une représentation 3D du cerveau humain, qui était une pièce centrale du pavillon thématique L’homme et la vie. J’ai aussi travaillé à l’aménagement intérieur des appartements d’Habitat 67, auprès de l’architecte Moshe Safdie. » Plus tard, à l’approche des Jeux de 1976, on allait lui demander de concevoir non seulement la torche olympique, mais aussi tout le mobilier du Village olympique. « On entrait dans une période extrêmement féconde, et il y avait peu de gens à Montréal qui savaient faire ce que je faisais. »

En 2014, le designer s'est retiré dans sa maison de campagne, au pied du mont Orford. Mais après quatre mois, il acceptait une offre du bureau de design Provencher_Roy, où il agit depuis comme conseiller. « Ma femme me dit toujours : arrête de dire oui, repose-toi. » Or, pour Michel Dallaire, garder la forme et rêver les formes sont deux choses indissociables. Il pose d'ailleurs un œil averti sur celles qui définissent le Québec actuel.