De la musique pour lire et écrire

Il, par Jean-Michel Blais

Trop méconnu au Québec, ce pianiste de 31 ans originaire de Nicolet a commencé à écrire ses premières compositions à 11 ans avant d’entrer à 16 ans au Conservatoire de musique de Trois-Rivières et de poursuivre une lancée qui l’amène depuis partout en concert. C’est en avril 2016 que cet esprit libre lançait Il, un premier album qui plaira aux amoureux d’atmosphères mélancoliques.

En concert le 25 janvier à 20 h à la Maison de la culture Marie-Uguay.

Erik Satie, Avant-dernières pensées, par Alexandre Tharaud

Sorte de « maître à penser » de Jean-Michel Blais, entres autres, Erik Satie, grand pianiste et compositeur du 19e siècle est principalement connu pour ses fameuses Gnosiennes et Gymnopédies. Une partie de son œuvre, combinée à l’immense talent du Français Alexandre Tharaud, créent les conditions idéales pour entrer dans la prose, la nôtre ou celle des autres. Cet album précieux est générateur de création. À conserver près de soi toute une vie.

Semper Femina, par Laura Marling

Chanteuse et compositrice anglaise de 27 ans, Laura Marling célèbre la féminité sous fond de sonorités folk et d’arrangements envoûtants. Oui, ses albums sont empreints de paroles et de textes brillants, ce qui peut nuire à une certaine concentration. Mais sa voix est ensorcelante, entre dans la tête sans s’imposer, ce qui rend son écoute complémentaire à n’importe quelle lancée créative.

Suites pour violoncelle seul de J.S. Bach, par Yo-Yo Ma

Une pléthore d’études démontre les effets bénéfiques de la musique classique sur notre cerveau. Parmi les monuments de la composition, Bach fait partie de ceux qui clarifient la pensée, rendent les idées plus claires. Ses suites interprétées par le violoncelliste d’origine chinoise Yo-Yo Ma chassent les nuages noirs, structurent l’esprit en cas de page blanche ou de brouillons indéchiffrables. Idéal pour rehausser la rigueur et l’esprit logique.

Pianoscope, par Alexandra Streliski

Ses pièces ont été entendues dans quelques films et séries télé, notamment dans le Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée ou lors de la cérémonie des Oscars en 2014. Pianiste et compositrice montréalaise de grand talent, Alexandra Streliski évoque le rêve, le passage du temps, l’intimité… Idéal à écouter en écrivant un premier jet ou en lisant des œuvres poétiques.

Star Wars : The Last Jedi, par John Williams



Vous voulez entrer dans des mondes fantastiques, des histoires de science-fiction, des romans d’anticipation, des dystopies, et, bien sûr, vous aimez la saga Star Wars ? Inutile de chercher plus loin la musique qu’il vous faut pour agrémenter votre temps de lecture ou d’écriture. Les 20 pièces de la trame sonore du film de Rian Johnson, sorti en décembre dernier, frappent l’imaginaire… et peuvent bien sûr évoquer l’enfance chez certains fans.