Sur la table de chevet de… François Arnaud

If Beale Street Could Talk, de James Baldwin

J’ai découvert James Baldwin sur le tard. Mais quel choc ! Les mots lui sortent directement de la tête et du cœur. Et il sait parler de tout. De l’amour, de l’oppression, de la mort. Son intelligence m’effraie presque. (Penguin Random House)

Au dos de nos images, de Luc Dardenne

L’un des frères Dardenne écrit sous forme de journal ses réflexions en tant que cinéaste et artiste. C’est fascinant, jamais complaisant. Ça me rappelle tout ce que j’admire du cinéma des Dardenne et ça donne envie d’avoir le courage de ses idées. (Points)

Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

Un roman sur l’exil et le choc culturel. Le regard que l’auteure pose sur les États-Unis et les rapports raciaux, l’éducation, les amitiés est drôle, brillant, acéré. Ça ne ressemble à rien de ce que j’ai lu ou entendu. Elle a une parole absolument unique. (Gallimard)

