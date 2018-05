Jacques Godbout, vu par lui-même

Plein écran Voici en primeur trois extraits choisis par l’auteur lui-même, qui nous le montre à 20 ans, diplômé naïf en Éthiopie, puis en 1980, en plein questionnement sur la place du Québec dans le Canada, et enfin en 2013, dans le bureau du tout nouveau maire de Montréal, Denis Coderre, au lendemain de son élection.

De l’avantage d’être né, par Jacques Godbout, Éditions du Boréal.

(1954) Après un arrêt au Soudan, où semble se concentrer toute la chaleur de l’Afrique, l’avion de la Ethiopian Airlines nous dépose le 15 septembre à l’aéroport d’Addis-Abeba, quatre jours après le Nouvel An du pays du roi des rois. C’est le bout du monde. Dans la camionnette qui nous amène en ville, nous en prenons peu à peu conscience. Le chauffeur nous raconte que les potences érigées aux carrefours rappellent la loi et que les criminels qui se balancent au bout de leur corde méritent leur sort. Ici, on coupe la main des voleurs, d’abord la gauche, puis la droite en cas de récidive. Nous zigzaguons entre des charrettes tirées par des ânes et des Vespa qui font office de taxi tout en klaxonnant pour nous frayer un chemin dans des foules aussi anarchiques qu’indifférentes. La majorité des bâtiments ont des toits de tôle ondulée, même les dômes des églises sont en métal galvanisé. Les eucalyptus, droits et élancés, occupent le fond des arrière- cours. Nous sommes prévenus : il n’y a ni téléphone ni confort moderne, le ministère de l’Éducation nous a réservé une demeure en terre battue sur le mont Entoto, dans une enceinte protégée, où nous posons nos valises. Un des professeurs étrangers nous accompagnera pour l’achat des fauteuils, tables, tapis, couverts, ustensiles et casseroles. Nous devons prioritairement nous procurer une voiture : ce sera une Coccinelle bleu-gris, mais je n’ose avouer au vendeur que je ne sais pas conduire. Je suis donc condamné à rouler droit devant, en première vitesse, jusqu’à ce qu’un collègue m’explique enfin l’embrayage et la marche arrière. Le ministre de l’Éducation de Sa Majesté a décrété que le jeune poète Jacques Godbout, attendu au Tafari Makonnen High School, enseignera plutôt à l’University College en remplacement du professeur de philosophie qui n’est plus disponible. Moi qui n’ai qu’un bagage léger en thomisme, voilà que j’improvise devant des coptes et des musulmans de mon âge – certains même plus âgés – un cours d’histoire de la philosophie à l’aide d’un manuel rédigé par un jésuite de Chicago. Je me laisse pousser une moustache qui ne fait que souligner mon visage d’adolescent. La situation est franchement calamiteuse : contredisant souvent le contenu du manuel, j’explique à ma manière les avantages et les bêtises des philosophies et des religions. Les étudiants m’entendent mais ne réagissent pas. J’en rajoute. Ghislaine dégotte un emploi temporaire de secrétaire chez un imprimeur arménien, ce n’est pas la joie, mais on fera bientôt appel à ses talents d’enseignante au Tafari Makonnen High School, où je devais initialement professer. Ses élèves ignorent la chance qu’ils ont : elle est plus pédagogue que moi, qui suis nul comme enseignant. Admettant m’être fourvoyé professionnellement, je me console en me préparant à chasser les bêtes sauvages dans la brousse. J’ai lu Edgar Rice Burroughs : nous ne sommes pas en Afrique pour rien.

(1980) Je suis invité à la University of British Columbia à Vancouver. L’institution m’a réservé une chambre dans un petit hôtel sur la baie, tout à côté du parc Stanley où d’immenses totems amérindiens font face à la mer. J’apprends que ce sont les haches apportées par les Européens qui ont donné naissance à l’art du totem sculpté dans les grands pins de la côte. De même, en Haïti, l’art naïf a fleuri dans l’île grâce à la venue d’une Américaine qui a initié à la peinture des jeunes gens qui par la suite ont puisé leur inspiration dans le panthéon vaudou. Les destins identitaires sont imprévisibles. C’est la poésie qui au Québec a lancé l’affirmation nationale. Des haches pour les Amérindiens, des couleurs pour les Haïtiens et, pour nous, les mots de la langue française. Les questions des étudiants me forcent à réfléchir plus que nécessaire à l’expression littéraire mais aussi à la façon dont les lecteurs s’emparent d’un livre en s’y projetant. Les classes de littérature sont un des derniers refuges de l’écrivain sérieux, on y enseigne la création et on y entretient le mythe du texte sacré. Rentrant à l’hôtel, je m’empresse de scribouiller, je suis continuellement à la recherche du point de départ de mon prochain roman. Au petit déjeuner, en page trois du Vancouver Sun, une manchette racoleuse attire mon attention : « Man loses head, wants to marry. » L’homme en question est un Chinois né avec, sur le côté du visage, une deuxième tête qui l’enlaidit sérieusement. Or, dit le journal, grâce au Petit Livre rouge de Mao, la bible magique des communistes chinois, des chirurgiens de Shanghai ont réussi à débarrasser le patient de sa protubérance. Ce dernier, enfin présentable, s’est évidemment mis à la recherche d’une épouse. La nouvelle ne me quitte plus l’esprit et je me persuade que la métaphore du bicéphale convient aux Canadiens français. Me voilà à nouveau devant la question identitaire, ce doit être mon karma. Car pourquoi le nier, si j’apprécie la liberté que m’offre le Canada de circuler de l’Atlantique au Pacifique, je ne suis pas « chez moi » à Vancouver. Une partie de moi s’y sent à l’aise, l’autre a envie de rentrer au Québec. De L’Aquarium à L’Isle au dragon, j’ai parcouru un itinéraire quasi géographique de l’ailleurs aux origines. Je devrais me fabriquer une mappemonde illustrée ! Que nous proposent les péquistes les plus motivés ? Une séparation, c’est-à-dire une opération chirurgicale, est-ce que les jumeaux bicéphales survivent à ce genre d’intervention ? Me voilà en train de fouiller la question, sur le plan médical et politique, et j’entreprends la rédaction des Têtes à Papineau. Le roman se révèle drôle et tragique à écrire ; d’après mes recherches, le résultat de l’opération sera douteux, mais l’écriture est jubilatoire car tout est binaire, bipolaire, bilingue, bicéphale et bizarre. De plus, le référendum sur la souveraineté-association à négocier entre Ottawa et Québec nourrit la fiction.