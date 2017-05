L’assurance inondation, une espèce rare

Plein écran

Alberta, juin 2013. Les pires inondations de l’histoire du pays forcent l’évacuation de 100 000 personnes, en plus de faire cinq morts.

Avec 25 000 réclamations totalisant 1,7 milliard de dollars, la catastrophe a été la plus coûteuse de l’histoire au Canada après les incendies de forêt de Fort McMurray (3,58 milliards), selon le Bureau d’assurances du Canada.

Mais en dollars constants, la «crise du verglas» au Québec, en 1998, arriverait en deuxième place… même si la vastitude des dégâts était largement supérieure dans le cas des inondations.

Jusqu’à l’an dernier, l’assurance inondation n’existait pas au Canada. «Les gens pouvaient croire qu’ils étaient assurés, mais ils ne l’étaient pas, explique Pierre Babinsky, du Bureau d’assurance du Canada. Depuis l’an passé, et depuis la mi-mars au Québec, certains assureurs ont commencé à l’offrir.»

Les assureurs ont modifié leur offre après que les inondations en Ontario et en Alberta en 2013, mais aussi parce qu’ils manquaient d’outils pour évaluer le risque, comme les données hydrographiques et topographiques. Le BAC estime maintenant que 10 à 15 % des Canadiens possèdent une assurance inondation, mais cette proportion est plus faible au Québec. L’assureur doit bien sûr évaluer le risque, ce qui a un effet sur la prime.

Il faut dire que le Canada est le seul pays du G7 sans programme national d’assurance contre les inondations. Le BAC travaille avec le gouvernement pour changer la situation. Objectif poursuivi: un partenariat public-privé, où le gouvernement accorde une subvention sur la prime afin qu’elle soit abordable pour les assurés. «Avec l’argent économisé, le gouvernement pourrait mettre en place des mesures préventives ou d’atténuation», dit-il.

«Ça fait de nombreuses années que l’industrie travaille à mettre ça sur le marché, dit M. Babinsky. Entendons-nous cependant: le programme fédéral de dédommagements a quand même son efficacité.»

L’eau dépasse le feu «Il y a 30 ans, le dommage principal, c’était le feu. Depuis, la sécurité incendie s’est améliorée, et le risque a diminué. Sauf qu’en même temps, des événements d’inondation qu’on voyait aux 30 ou 40 ans surviennent de façon plus fréquentes, si bien que l’eau est devenu la cause principale de dommages en assurance habitation. Selon nos données, pour chaque dollar payé en indemnisation, la moitié va à des dommages causés par l’eau, principalement des bris liés aux infrastructures municipales. Et ça, c’est avant même l’arrivée de l’assurance inondation. Imaginez quand la couverture sera étendue.» -Pierre Babinsky, Bureau d’assurance du Canada

Les inondations de cette année n’ont pas l’étendue de celles de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 2011, où 3000 maisons et chalets avaient été inondés. Mais le fait qu’elles surviennent en zones urbaines plutôt qu’en zones rurales risque de faire augmenter la facture: les propriétés secondaires ne sont généralement pas assurées, contrairement aux propriétés principales.

Même si les sinistrés n’ont pas d’assurance inondation, ils peuvent quand même être couverts pour d’autres aspects. «Les frais de subsistance, les dommages à votre voiture, par exemple, peuvent être couverts, illustre Maya Raic, de la Chambre d’assurance de dommages. Si le refoulement d’égouts est en cause, vous pourriez aussi être couverts. Chaque police d’assurance est unique, il faut vraiment consulter son assureur.»

Le coût pour les gouvernements

Et comment fonctionne le programme fédéral de dédommagements? L’aide d’Ottawa est gérée par les provinces sur le principe du dollar par habitant. Pour arrondir, avec une population de 8 millions de personnes, le Québec doit défrayer l’entièreté des 8 premiers millions de dollars. Au-delà de cette somme, le fédéral commence à contribue à la facture de façon croissante et graduelle. Les données peuvent être consultés sur la Base de données canadienne sur les catastrophes.

Au Québec, présumer grossièrement, sur le premier 40 millions de dollars, Québec paie 22 millions, tandis qu’Ottawa défraie le reste. Au-delà de ce seuil, le fédéral s’acquittera de 90 % de la facture supplémentaire.

En Alberta, le gouvernement fédéral avait réservé une somme de 2,8 milliards de dollars. Cette somme incluait aussi le demi-milliard pour la construction de deux canaux qui devaient prévenir la montée des eaux dans certaines communautés.

Au Québec, à la suite des inondations du Richelieu, le gouvernement provincial a rehaussé de 100 000 à 150 000 dollars l’indemnisation accordée aux propriétaires de maisons inondées, en plus de mesures spécifiques prévues pour les propriétaires d’entreprises.

Mais une nouvelle facture aurait pu s’ajouter. Depuis l’adoption d’un décret en 2012, l’armée canadienne peut désormais faire payer son aide aux provinces en cas de catastrophes naturelles. Selon La Presse, les coûts pour le verglas auraient atteint 44 millions s’ils avaient été facturés, tandis que ceux des inondations de la vallée du Richelieu auraient atteint 3,9 millions.

Mais Ottawa a d’ores et déjà annoncé qu’il allait payer pour le déploiement des militaires.