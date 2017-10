1. IOU-Financial: Prêts à vendre

Accorde des prêts en ligne aux PME

À voir les boîtes de carton non ouvertes et les cadres pêle-mêle qui jonchent le sol du bureau du PDG d’IOU Financial, on jurerait qu’il y a emménagé hier. Cela fait pourtant trois ans que Philippe Marleau occupe le même espace au centre-ville de Montréal. « J’ai pas encore eu le temps », explique en riant le dirigeant de 44 ans.

Du temps, c’est justement ce que son entreprise de prêt en ligne permet d’économiser aux PME à la recherche de financement. Au lieu de passer des semaines à préparer les documents exigés par une banque traditionnelle — plan d’affaires, états financiers, CV, plan de marketing, alouette —, un entrepreneur ne mettra que trois minutes à remplir le formulaire dans le site d’IOU Financial. Les fonds lui seront versés en moins de 48 heures, qu’il s’agisse d’un prêt de 5 000 ou de 150 000 dollars.

Les clients d’IOU Financial, qui vont de la pizzéria de quartier au vendeur de jouets sur eBay, sont issus de secteurs très diversifiés, mais proviennent presque tous des États-Unis. Philippe Marleau connaît bien ce marché, lui qui a travaillé pendant quatre ans à Wall Street. Bien que l’idée d’affaires lui soit venue après son retour à Montréal, il a tout de même choisi de cibler cette clientèle. D’où le nom, IOU, qui se prononce « I owe you » en anglais. Littéralement : « je te dois ».

« En 2008, on était dans les premières entreprises à faire des prêts en ligne aux PME », raconte le PDG. Ajoutez à cela la crise économique, qui a resserré l’accès au crédit traditionnel aux États-Unis, et vous obtenez les conditions idéales pour une croissance phénoménale : 8 600 % de 2011 à 2016 ! Une longueur d’avance qui ne nuit pas dans ce marché où les concurrents sont désormais nombreux.

À ce jour, l’entreprise a versé plus de 450 millions de dollars à des entrepreneurs, essentiellement aux États-Unis, mais aussi au Canada, où elle est active depuis la fin de 2016. Cet argent ne provient pas des poches de Philippe Marleau, mais de la marge de crédit de 50 millions de dollars d’IOU Financial. L’entreprise doit constamment la rembourser pour continuer de servir ses clients, alors elle revend la plupart des contrats de prêt à des investisseurs. Ce sont eux, en définitive, qui touchent les intérêts… ou subissent les pertes. IOU y trouve son compte en facturant des frais de service aux titulaires des contrats.

Le modèle de fonctionnement peut sembler obscur, mais il est typique dans l’industrie. La multiplication des intermédiaires a toutefois pour conséquence d’entraîner à la hausse les taux exigés aux PME : de 12,99 % à 16,99 % chez IOU Financial, alors qu’une banque exige généralement en deçà de 10 %.

Malgré tout, après neuf ans, l’entreprise n’est toujours pas profitable. « On est vraiment une start-up, explique Philippe Marleau. On doit atteindre une masse critique avant de faire de l’argent. » Le PDG estime que ce seuil sera bientôt franchi, grâce au lancement de nouveaux produits financiers conçus spécialement pour les PME, telles des cartes de crédit. Ce n’est pas cette année que Philippe Marleau trouvera le temps de vider ses boîtes.

